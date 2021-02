Atac fără precedent al lui Nicolae Robu la adresa lui Dominic Fritz: „A candidat cu falsuri. Se va minuna şi DNA-ul”

În campania electorală pentru alegerile locale, Nicolae Robu, primar în funcţie şi candidat pentru al treilea mandat, a refuzat orice dezbatere cu principalul său contracandidat, Dominic Fritz. Mai mult decât atât, Robu a spus că nici nu vrea să îi pronunţe numele contracandidatului său, lansând la adresa acestuia atacuri fără a-l nominalizat.

La alegerile din 27 septembrie, Dominic Fritz l-a „zdrobit” pe Nicolae Robu, câştigând categoric Primăria Timişoara. Robu şi-a recunoscut înfrângerea încă din seara alegerilor şi, spre deosebire de alţi primari (cum ar fi Gabriela Firea), a asigurat o predare a mandatului civilizată.

Robu, dezlănţuit după plecarea de la primărie

Instalat în funcţie, Dominic Fritz a început să facă dezvăluiri din primărie, reclamând în special datoriile lăsate în urmă de fostul primar. Nicolae Robu nu a rămas dator şi s-a apărat contraatacându-l pe Fritz.

„Eu am făcut predarea de mandat cu eleganţă, urându-i noului primar, pentru binele oraşului, să fie un primar mai bun ca mine! Dar...N-ai cu cine! Ce constat, cu gust amar, la o lună şi jumătate după acel moment este că noul Primar şi noul Viceprimar, în tot acest răstimp, fac dovadă de o incapacitate crasă de a face faţă unor funcţii atât de grele şi încearcă, dând dovadă de vicii mari de caracter, să şi-o acopere împroşcând permanent cu noroi în munca mea şi a sutelor de angajaţi ai Primăriei, aruncând în spaţiul public minciuni neruşinate”, a fost unul dintre primele atacuri ale lui Robu.

Cel mai dur atac al lui Robu la adresa lui Dominic Fritz a venit, însă, după ce ziarul Renaşterea Bănăţeană a dezvăluit că noul director genral al Colterm, ajuns pe funcţie cu susţinerea lui Dominic Fritz, a fost în trecut condamnat pentru fraudarea unei firme cu acţionariat german şi a scăpat după ce a fost aprobată o lege a graţierii.

„A candidat cu falsuri în dosarul de candidatură, declarând că are domiciliul în Timişoara - condiţie obligatorie pentru a putea candida!-, deşi nu l-a avut şi nu-l are nici acum (şi fiţi curioşi şi citiţi ce scrie în Codul administrativ, la art. 160, alin 1, litera c şi vă veţi minuna în ce situaţie este Timişoara; şi, desigur, într-o bună zi se va minuna şi DNA-ul! Căci -nu-i aşa?-: NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE! Poate doar pe termen scurt, adaug eu!”, a scris Robu, care este el însuşi „client” al DNA, fiind trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat că a semnat pentru vânzarea ilegală a două locuinţe, pe Legea 112.





Problema canditaturii lui Fritz a fost tranşată în instanţă după ce sentinţa Judecătoriei Timişoara prin care mandatul de primar al lui Fritz a fost validat a fost contestată. Astfel, dosarul a ajuns la Tribunalul Timiş, unde a fost adusă în discuţie tocmai problema domiciliului lui Dominic Fritz, care nu are cetăţenie română.

Candidatura lui Fritz, trecută prin filtrul judecătorilor

„Tribunalul a observat că, în speţă, a fost acceptată candidatura cetăţeanului Fritz Dominic Samuel de către Biroul Electoral de Circumscripţie al Municipiului Timişoara, cu luarea în considerare a dovezilor privind reşedinţa acestuia”, se arată în sentinţa Tribunalului Timiş, menţinută de Curtea de Apel Timişoara.

În aceeaşi sentinţă se mai arată că validarea candidaturii lui Fritz de către Biroul Electoral Municipal putea fi contestată în instanţă, lucru care nu s-a întâmplat. „Tribunalul a observat că, potrivit certificatului de înregistrare nr......, valabil pe perioada….., cetăţeanul german, membru al Uniunii Europene are reşedinţa în Timişoara, fiind consemnată şi adresa acestuia, documentul în cauză fiind depus şi la dosarul de candidatură. În consecinţă, criteriul privind reşedinţa sau domiciliul cetăţeanului Uniunii a fost considerat îndeplinit, iar această situaţie nu s-a schimbat”, au mai arătat judecătorii.

Aceeaşi sentinţă mai arată că Dominic Fritz „nu şi-a modificat situaţia locativă”. „Dacă s-ar lua în considerare obligaţia instanţei, ca, în cadrul validării să reanalizeze de plano, toate condiţiile de eligibilitate, s-ar ajunge la situaţia absurdă în care hotărârea de acceptare a candidaturii, care este supusă controlului judecătoresc, să nu mai aibă nicio valoare, oferindu-se o cale de atac „de rezervă” persoanelor care au omis sau au neglijat la acel moment contestarea actului unei autorităţi electorale”, se mai arată în sentinţa prin care mandatul lui Dominic Fritz a fost validat.

