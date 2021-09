Şapte ani de la moartea mitropolitului Nicolae Corneanu, un om pe care l-au iubit toţi bănăţenii, indiferent de religie

Pe 28 septembrie 2014, Nicolae Corneanu, mitropolitul Banatului în vârstă de 90 de ani, avea să treacă la cele veşnice. Au trecut şapte ani de atunci. În religia ortodoxă, pomenirea de şapte ani reprezintă un moment extrem de important, astfel că în toate bisericile au avut loc azi slujbe în memoria lui Nicolae Corneanu.

Nu doar biserica ordodoxă s-a gândit la Nicolae Corneanu, care a fost cunoscut pentru promovarea ecumenismului şi pentru relaţia sa foarte bună cu toate cultele religioase din Timişoara.

A fost un om special şi pentru greco-catolicii din Banat. Dovadă şi comemorarea vare a avut loc în Biserica Greco-Catolică din Fabric, pusă la cale de jurnalista Ramona Băluţescu.

„E greu să uiţi de un om care reprezenta Banatul, care o avea deschidere faţă de celălalt, avea o aplecare spre cel care e altfel, fie că e ungur, neamţ, rom, evreu, toţi cei care se roagă altfel. Mitropolitul cultiva această bunătate. Am vrut să îi am alături pe cei care, la inivitaţia Înaltpreasfinţutului Nicolae Corneanu, participau la întâlnirile ecumenice. Am vrut să ne întâlnim, aşa cum o făceam pe atunci, într-o altă biserică, de altă denominaţie. Ecumenismul s-a schimbat după plecarea mitropolitului Corneanu. Mai există, dar nu mai e cum a fost. Mie mi-a plăcut foarte mult simţul umorului pe care-l avea. Dacă oamenii vorbesc despre lumina lui, despre deschiderea lui şi bunătatea lui, cred că un domeniu aparte era simţul umorului pe care-l avea, şi felul în care reuşea să răspundă la o glumă bună. Aprecia să-i spui ce gândeşti”, a spus Ramona Băluţescu.