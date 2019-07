Întâmplări reale, amintiri duioase, gafe amuzante şi replici spumoase din lumea muzicienilor

Muzicianul timişorean Johnny Bota, liderul trupei Bega Blues Band, a scris o carte despre întâmplările hazlii ale muzicienilor. „Nostimade muzicale” a văzut lumina tiparului la editura Eurostampa şi cuprinde poveşti din viaţa jazzmanilor, a muzicienilor din lumea simfonică şi din locaţii unde se cântă rock.

Anectodele strânse de Johnny Bota apar în contextul în care, în acest an, muzicianul îşi încheie activitatea la Filarmonica Banatului, fiind la vârsta pensionării.

„Mi-am depus dosarul şi în septembrie mă aştept să ies la pensie de la Filarmonică. Am zis să las ceva în urma mea, fiindcă am fost părtaş la multe. Sunte personalităţi care în cartea mea devin personaje. Făcând parte şi din Filarmonică, şi din lumea jazzului, dar am cântat şi rock, am împărţit cartea în trei capitole: Jazz, muzica simfonică, rockul şi muzicanţii de restaurante”, a spus Johnny Bota.

Personajele lui Johnny Bota se comportă neaşteptat, chiar ciudat, se exprimă cu totul neobişnuit, iar aceste gafe au fost transmise prin istorie orală.





„Sunt persoane foarte cunoscute, din jazz sunt Johnny Răducanu, Bela Kamocsa, Paul Weiner, Puba Hromadka, Liviu Butoi; apoi din rock: Nicu Covaci, Ilie Stepan, Mircea Baniciu. Din muzica simfonică apare, de exemplu, maestrul Remus Georgescu, alături de mai mulţi muzicieni din orchestră. Cartea este însoţită de ilustraţii pe care le-am făcut eu. Nu am mai făcut treaba asta, dar primul premiu pe care l-am obţinut, când eram la grădiniţă, era un premiu naţional pentru desen”, a mai spus Bota.

L-am rugat pe Johnny Bota să ofere şi o mostră din carte pentru degustare. S-a oprit asupra unei poveşti cu regretatul jazzman Johnny Răducanu.

„Prin 1985, Johnny Răducanu, fiindcă urma să înregistrăm un disc, a venit la Timişoara, să repete cu Quartetul Gondi. În quartet era şi Dan Ionescu. Primul copil al lui l-am botezat eu şi soţia mea. Pe al doilea, Dan Ionescu ar fi vrut să-l bozete Johnny Răducanu. Nu prea ştia însă cum să-i spună. Până la urmă i-a spus că ar fi o mare onoare dacă l-ar boteza el pe Virgil. Johnny, un personaj hâtru, a spus: <Dane, mi-ar face o deosebită plăcere să fiu naş, dar dacă mergem la biserică şi mă întreabă popa: te lepezi de satană, eu ce să-i zic? Mai lasă-mă, nu chiar acuma!>”, a spus autorul.









Johnny Bota este un apreciat instrumentist la vioară, contrabas şi chitară bas. Este component al ansamblului simfonic al Filarmoncii Banatului, dar şi profesor la Facultatea de Muzică din Timişoara. Împreună cu Bela Kamocsa a întemeiat Bega Blues Band, unul dintre cele mai longevive formaţii de blues-jazz din România. Pe lângă cele trăite de Johnny Bota, mai sunt poveşti adunate şi de la prieteni. Muzicianul speră că nu se va supăra nimeni. „Există o glandă care ţine de IQ, care este foarte apropiată de umor. Oamenii inteligenţi au şi umor. Aşa că vor putea trece foarte uşor peste fazele care nu-i pun în cea mai bună lumină. Oricum, nu am făcut lucrurile cu maliţiozitate, sper să nu se şifoneze prea tare”, a adăugat Bota.Johnny Bota este un apreciat instrumentist la vioară, contrabas şi chitară bas. Este component al ansamblului simfonic al Filarmoncii Banatului, dar şi profesor la Facultatea de Muzică din Timişoara. Împreună cu Bela Kamocsa a întemeiat Bega Blues Band, unul dintre cele mai longevive formaţii de blues-jazz din România.

A scris şi câteva cărţi: „Glosar al termenilor de jazz”, „Istoria jazzului – Breviar”, „Vioara în jazzul modern”, „Bluesul şi jazzul în Banat”.

