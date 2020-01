Povestea elevului care la 15 ani a ieşit în stradă să apere Justiţia. „Mi-am dat seama că trebuie să ne implicăm“

Alin Popoviciu este elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureş. Deşi are doar 18 ani, Alin s-a făcut remarcat printr-o serie de reacţii pe care le-a avut la adresa unor oameni politici, prin participarea la proteste sau prin prezentarea unor realităţi cu care se confruntă sistemul de educaţie. Pasionat de istorie şi geografie, tânărul a ales să fie implicat în viaţa publică deoarece a realizat că orice voce contează.



Cu peste 67.000 de persoane care-i urmăresc postările pe o reţea socială, Alin a reuşit să fie un tânăr incomod pentru mulţi politicieni şi pentru jandarmii din Târgu Mureş, fiind chiar subiectul unor reacţii publice venite din partea unui candidat la alegerile prezidenţiale din noiembrie 2019.



Protestatar la 15 ani



Momentul decisiv pentru Alin Popoviciu l-a reprezentat emiterea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului numărul 13 (februarie 2017), prin care s-au adus modificări Legilor Justiţiei. Deşi avea doar 15 ani atunci, elevul a ales să iasă în stradă, alături de sute de mii de români nemulţumiţi de faptul că politicienii îşi doreau să scape de „mârşăviile făcute” printr-o ordonanţă dată peste noapte.



„Mulţi dintre noi ne-am dat seama că nu este în regulă să rămânem pasivi şi trebuie să ne implicăm. Aşa ceva nu este normal şi nu cred că este nevoie de prea multă educaţie civică sau educaţie politică pentru a înţelege că nu este sănătos pentru democraţie ceea ce se întâmplă - să treci o astfel de ordonanţă fără o dezbatere prealabilă”, spune Alin.





A ieşit pe străzile din Târgu Mureş alături de tatăl său pe care-l caracterizează în câteva cuvinte: „un om care îşi iubeşte ţara”. De altfel, părintele este unul dintre ardelenii care a mers pe jos până în Bucureşti, în ianuarie 2018, în celebrul „Marş al Speranţei”.



După momentul februarie 2017, elevul a început să fie foarte atent la tot ce se întâmplă pe scena politică. „Mă uit în jurul meu, la prieteni, la colegi şi îmi dau seama că sunt dezinteresaţi de ce se întâmplă în societate. Asta se vede şi în stradă, la proteste majoritatea persoanelor au de la 25 de ani în sus”, spune dezamăgit Alin.





Acuzat de şeful Jandarmeriei că a scos oamenii în stradă



Unul dintre momentele care l-au evidenţiat pe Alin Popoviciu s-a derulat în luna mai 2019, când la Spitalul Judeţean din Târgu Mureş au venit în vizită Viorica Dăncilă (premier la acea vreme) şi Sorina Pintea (ministrul Sănătăţii de atunci). Tânărul a anunţat vizita pe pagina lui de Facebook.



„Am fost acuzat că am organizat protestul. Eu am vrut doar ca oamenii să înţeleagă că este important să-şi exprime fix în faţa demnitarului nemulţumirea faţă de acesta. O criticăm pe Facebook sau în discuţii private, dar cred că trebuie să ne vadă în faţă când îi spunem lucrurile acestea”, explică Alin.



Comandantul Jandarmeriei Mureş, Tiberiu Filipaş, i-a spus să plece din faţa spitalului, în caz contrar va fi amendat pentru organizarea protestului. „Se adunaseră peste 200 de oameni. Nu aveam de ce să mă tem deoarece ştiam că este bine ceea ce fac. Nu am plecat. La cei 17 ani ai mei, am fost acuzat de către comandantul Jandarmeriei Mureş că am adus oamenii în stradă".



Cu premierul nu a reuşit să vorbească, însă Sorina Pintea a venit să discute cu protestatarii. „I-am spus că, dacă aş fi în locul ei, mi-aş da demisia deoarece face parte dintr-un partid de corupţi”, povesteşte Alin, care crede că astfel de dialoguri îi afectează pe oamenii politici, chiar dacă ei maschează lucrul acesta.



Sorina Pintea şi Alin Popoviciu FOTO Alin Popoviciu

Comandantul Jandarmeriei Mureş s-a ţinut de cuvânt. Alin Popoviciu a fost amendat cu 500 de lei pentru participarea la proteste. Amenda a primit-o după mai bine de cinci luni, exact în ziua în care tânărul a împlinit 18 ani.



„Dacă eram ipocrit puteam să-mi deschid un cont unde să doneze oamenii banii de amendă, dar eu nu fac nimic pentru bani sau alte beneficii. Eu vreau doar să înţeleagă lumea că este grav ce se întâmplă”, subliniază elevul.



Imagini cu mizeria din internatele şcolare



În august 2019, tânărul a participat, alături de elevi şi profesori din toată ţara, la o sesiune de comunicări ştiinţifice desfăşurată la Turnu Măgurele, judeţul Teleorman. Au fost cazaţi în două cămine din oraş, în condiţii greu de imaginat.



„Ce m-a enervat pe mine a fost faptul că acolo sunt cazaţi elevi. În momentul în care ajungi într-un internat şi vezi că nu ai apă, sunt peste 40 de grade în clădire, sunt gândaci, igrasie, saltele tari, rupte, realizezi că nimeni nu dă doi bani pe elevi”, spune Alin Popoviciu.



Tânărul a fost singurul care a prezentat public aceste condiţii, postând fotografii pe pagina sa de Facebook. „Ţara asta nu dă niciun ban pe munca noastră! Aici se promovează doar non-valoarea, iar puşcăriaşii au condiţii mai bune decât elevii premianţi. Doamna Andronescu, dormiţi bine seara în calitate de ministru al Educaţiei când ştiţi la ce batjocură e supus elevul român?! Fotografiile le-am realizat în internatele în care am fost cazaţi: internatul liceului Sfântul Haralambie şi internatul liceului Praporgescu, Turnu Măgurele”, scria pe Facebook, Alin Popoviciu.



Ceilalţi elevi care au participat la sesiunea de comunicări şi profesorii lor au preferat să tacă, deşi unii au ales să se cazeze în hoteluri, pe banii lor, din cauza condiţiilor mizere din internate. „Este vorba de curaj. În momentul în care am anunţat că pun pozele pe Facebook, organizatorii mi-au sărit în cap şi mi-au spus că nu se poate, că le denigrez imaginea liceului. Nu ştiu de ce nu au postat şi alţii, deoarece toţi am stat în aceleaşi condiţii. Unii au luat chiar şi păduchi”.



După apariţia fotografiilor a fost contactat de Ecaterina Andronescu, ministrul Educaţiei la acea vreme, care a cerut mai multe detalii referitoare la condiţiile de cazare. „Consider un act de normalitate ca în momentul în care este în subordinea ta această activitate care ţine de învăţământ să iei contact cu oamenii care au asemenea probleme.”



Scrisorile deschise către politicieni



Alin postează uneori şi scrisori deschise către diferiţi politicieni, în special cei implicaţi în actul de guvernare. A fost şi cazul scrisorilor adresate ministrului Finanţelor, Eugen Teodorovici, sau candidatului la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă. Aceasta a ales chiar să-i răspundă public la scrisoare, tot printr-o postare pe Facebook.



„Este unica metodă prin care cred că mi se poate face auzită vocea în faţa lor. Dacă le-aş fi trimis un mesaj privat, nu ar fi reacţionat. Dar aşa s-a văzut că-i mişcă. Viorica Dăncilă chiar mi-a răspuns”, explică elevul.





Vrea să trăiască în România



Alin Popoviciu este un elev bun la învăţătură, fiind unul dintre tinerii care participă la olimpiadele naţionale de Geografie sau Istorie, pe care le consideră „experienţe din care te întorci mai bogat în cunoştinţe, mai ales umane”. Nu s-a gândit nicio clipă să plece din România. „Chiar în decembrie am fost într-o excursie în Viena. A fost foarte frumos, este altceva, dar nu mă tentează să merg să studiez sau să profesez în altă ţară.”



Acum se concentrează 100% pe finalul de an şcolar, atunci când va susţine examenul de Bacalaureat, apoi admiterea la facultate. Încă nu este decis ce studii universitare va urma. Oscilează între o facultate de istorie sau una de jurnalism. Istoria este pasiunea lui, iar jurnalismul îl atrage deoarece este convins că are calităţile necesare pentru a profesa în acest domeniu.



Are şi un hobby mai puţin întâlnit în rândul tinerilor. „Îmi plac foarte mult trenurile. Îmi place să mă plimb cu ele, să citesc despre proiecte feroviare. Sunt atras de domeniul transporturilor (navale, aeriene, terestre), în special cele feroviare. Pe lângă aceasta, Alin iubeşte să facă fotografii.

Alin şi fratele lui geamăn, într-o călătorie cu trenul FOTO: arhiva personală Alin P.

În februarie 2017, în momentul adoptării OUG 13, elevul avea aproximativ 1.000 de prieteni pe Facebook. În doi ani, a ajuns să aibă aproape 70.000 de prieteni. „Au fost mai multe evenimente care m-au pus într-o circumstanţă favorabilă. De exemplu, incidentul cu Jandarmeria. Aveam atunci 18.000 de urmăritori, iar după acel eveniment am sărit la peste 40.000 de prieteni în trei zile.



Colegii, mulţi dintre ei mă susţin, iar o parte au fost sceptici la început, spunând că o să am probleme la şcoală. În general, mi-au apreciat munca şi determinarea, dar sunt puţini cei implicaţi. Mi-ar plăcea să-i văd implicaţi, nu doar să mă susţină. În rest, nu am avut probleme la şcoală, chiar unii profesori m-au susţinut şi încurajat”, mai spune tânărul.

