VIDEO Viorica Dăncilă, huiduită la Novaci, deşi a stat izolată. Premierul a asistat la „Urcatul oilor în munte“

Dăncilă a stat mai mult ascunsă, într-un colţ al locului de desfăşurare a evenimentelor, astfel că nu a putut să vadă spectacolul de jocuri şi cântece populare. Motivul l-a reprezentat prezenţa unui număr mare de reprezentanţi şi susţinători ai Alianţei USR - PLUS 2020.

Viorica Dăncilă a ajuns la Novaci cu o întârziere de aproximativ 30 de minute faţă de ora stabilită. Se pusese chiar problema anulării vizitei, ca urmare a prezenţei unui număr mare de reprezentanţi de la Alianţa USR - PLUS 2020. Printre aceştia, s-au aflat Dragoş Pîslaru, fostul ministru al Muncii şi Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătăţii. De asemenea, la manifestări au mai fost prezenţi reprezentanţi şi susţinători de la PNL, printre care s-au aflat deputaţii Dan Vâlceanu şi Florin-Vasile Cîţu, dar şi deputatul PMP, Robert Turcescu.

La scurt timp după ce a coborât din maşină şi a fost întâmpinată cu pâine şi sare, o persoană i-a strigat de mai multe ori Vioricăi Dăncilă „Ruşine“. Premierul s-a retras apoi undeva la margine, alături de cei care o însoţeau. În aceste condiţii, nu a văzut nimic din spectacolul care a avut loc în faţa Casei de Cultură.

Cei care au prezentat parada portului popular treceau prin faţa ei, iar unii se opreau să se fotografieze cu aceasta. Cea mai mare parte dintre cei prezenţi la manifestări nu au văzut-o însă pe Viorica Vasilica Dăncilă, premierul nefiind la prezidiu şi neţinând niciun discurs. Dăncilă a plecat după aproximativ 30-40 de minute, moment în care au început să se audă huiduieli dinspre grupul de susţinători USR. Imediat cum se auzeau huiduieli, cei care se aflau în jurul acesteia aplaudau şi scandau „România“. La un moment dat, două persoane care purtau tricouri cu însemnele USR au intrat în grupul care o înconjura pe premier, moment în care au fost apostrofaţi de către susţinătorii PSD. Jandarmii au intervenit şi i-au scos pe cei doi din mijlocul celor care o susţineau pe prim-ministrul Dăncilă.

Prim-ministrul s-a urcat în maşină şi a plecat către Polovragi, o localitate învecinată, unde a avut loc, la Casa de Cultură, o întâlnire la care cea mai mare parte a celor prezenţi erau susţinători sau membri PSD.

„Nu au înţeles nimic“

„Mi-ar fi plăcut să le adresez câteva cuvinte cetăţenilor din Polovragi (n.r. - Novaci) şi tututor participanţilor, dar am stat împreună cu colegii mei şi am cumpănit. Am spus că o să mă duc şi o să le spun care este credinţa noastră, a Guvernului României, ce vrem să facem pentru români. Am văzut acolo, printre oameni, anumiţi cetăţeni care nu au înţeles nimic, care doreau să strice acest eveniment şi atunci mi-am dat seama că nu merită ca această sărbătoare pe care o aşteptaţi de la an la an să fie stricată de oameni care vin să ţipe, să jignească şi fac acest lucru, pentru că nu au respect, iar pentru ei interesul personal este mai important decât interesul comunităţii, al românilor şi al României. Vorbeam de Novaci, dar am spus Polovragi. Cred că oamenii au înţeles, pentru că am văzut modul în care ne-au tratat şi s-au raportat la prezenţa noastră în mijlocul lor“, a declarat Viorica Dăncilă.

