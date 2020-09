Un primar din Gorj a scăpat de izolarea la domiciliu printr-o hotărâre judecătorească. „Am fost carantinat împotriva voinţei mele“

Primaru Ilie Petroi a fost nemulţuit de decizia luată pentru că s-a mai aflat o dată în izolare la domiciliu, iar acum se află în plină campanie electorală. Astfel, edilul a contestat decizia la Judecătoria Târgu Cărbuneşti, susţinând că nu se afla în categoria contacţilor direcţi. Primarul a adus şi martori care să-i confirme versiunea.

„Instanţa a judecat drept şi a arătat că decizia este netemeinică şi nelegală, astfel că pot beneficia de dreptul constituţional de a mă deplasa liber. Am fost carantinat împotriva voinţei mele, în baza unei anchete sumare, care balansa doar într-o parte doar o declaraţie din partea persoanei care este infectată“.

Familia a rămas în izolare

Primarul comunei Aninoasa a ielit din izolare, dar nu şi familia. „Culmea este că eu am ieşit din izolare, dar familia nu pentru că am omis să solicit acest lucru. Am solcitat DSP să scoată familia din izolare, dar s-a refuzat. Decizia nu are logică. Eu a trebuit să părăsesc domiciliu şi stau la un cumnat. Avocata mea va solicita Direcţiei de Sănătate Publică revocarea deciziei. Dacă eu care puteam să transmis acest virus am fost pus în libertate, atunci şi cu familia mea trebuie să se procedeze la fel“.

Primarul i-a în calcul şi un posibil atac murdar

Primarul Ilie Petroi spune că s-a gândit şi la un scenariu de a pierde lupta electorală: „Am luat în calcul şi posibilitatea unui scenariu ca să fiu tras pe linie moartă, pentru că l-a nivelul localităţii se duce o luptă murdară pentru câştigarea alegerilor, bazată pe conturi false de Facebook false, care pătează imaginea localităţii. S-a coroborat cam prea multe coincidenţe“.

