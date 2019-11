Bărbat reţinut de poliţie pentru că şi-a maltratat copilul în vârstă de doi ani. „Tatăl să mai supăra atunci când copiii se jucau şi făceau gălăgie“

Băieţelul are răni pe tot corpul şi a fost internat, iniţial, în Spitalul Municipal Motru, de unde a fost transferat la spitalul din Craiova, pentru că are nevoie de o consultaţie neurologică din cauză că are un hematom la nivelul capului. „Copilul are multiple traumatisme pe tot corpul: echimoze, vânătăi, hematoame. Prezintă un hematom frontal la nivelul capului şi va fi trimis la Spitalul nr.1 din Craiova pentru consult de neuro-chirurgie. Este puţin somnolent. Nu ştim dacă este din cauza leziunilor sau pentru că este puţin şi nemâncat şi speriat“, a spus Alin Cristian Efrim, directorul Spitalului Municipal Motru.

Tatăl este acuzat de comiterea mai multor infracţiuni

Adrian Păducel este acuzat de poliţişti de comiterea mai multor infracţiuni. „Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Motru au reţinut pentru 24 de ore şi au introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj un bărbat de 44 de ani, care este bănuit de săvârşirea infracţiunii de lovire şi alte violenţe asupra unui membru al familiei şi rele tratamente aplicate minorului. Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că brăbatul a exercitat acte de violenţă asupra fiului său în vârstă de doi ani“, a spus Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

Tatăl agresor obişnuieşte să consume alcool

Soţii Păducel au doi copii. Mama lucrează la o fabrică de pâine, iar tatăl la o societate de exploatare forestieră. Când mama era plecată la serviciu, copiii rămâneau în grija tatălui.

Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu, a fost la spital pentru a se interesa de starea copilului. Acesta a aflat de la mama micuţului că agresiunile avea loc atunci când tatăl se afla sub influenţa alcoolului: „Mama mi-a spus că a găsit copilul cu mai multe răni şi a decis să vină la spital. În urma controlului neurologic care a fost făcut la spitalul din Craiova, copilul nu are probleme şi va fi externat peste câteva zile. Băieţelul mai mare de şase ani a povestit că se mai întâmplă câteodată ca tatăl să se supere atunci când ei se joacă şi fac gălăgie, iar el devenea agresiv şi îi bătea. Soţia şi copiii au spus că bărbatul consuma alcool“.

Fratele mai mare a fost preluat de un asistent maternal

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj a demarat o anchetă şi a luat măsura preluării în îngrijire a copilului de şase ani. „„Minorul în vârstă de 6 ani a fost preluat de către specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj şi se află în plasament în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist. După externarea mamei şi a copilului în vârsta de 2 ani, vom reevalua situaţia şi vom dispune în consecinţă“, a spus Minodora Sucea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Gorj.