Soţul unei antreprenoare amendate a protestat pe acoperişul ITM Gorj VIDEO

Circulaţia pe strada din faţa sediului ITM Gorj a fost oprită, pentru ca pompierii să poată acţiona cu o platformă pentru a-l coborî.

„La faţa locului sunt două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Tg-Jiu care poarta discuţii cu bărbatul pentru a-l convinge să coboare. În urma discuţiilor purtate de către colegii noştri cu bărbatul, acesta a fost convins sa coboare. A fost coborât în siguranţă, cu ajutorul autoplatformei pentru lucru la înălţime“, au transmis reprezentanţii ISU Gorj.

Salvatorul Marius Negrea, de la ISU Gorj, a fost cel care a discutat cu protestatarul şi l-a convins să coboare. Acesta a mai acţionat şi în cazul unei adolescente, care a vrut să se arunce de la geamul apartamentului său şi, la fel ca şi acum, a reuşit să o convingă să coboare.

Live pe Facebook de la înălţime

Bărbatul a făcut o transmisiune live pe pagina sa de Facebook şi a lansat o serie de acuzaţii la adresa conducerii ITM Gorj şi a unor angajaţi.

Acesta deţine un magazin alimentar şi este supărat că a primit o amendă de 50 de milioane lei vechi. Bărbatul susţine că motivul pentru care a fost sancţionat este acela că nu s-a prezentat la sediul ITM Gorj în urma invitaţiei care i-a fost făcută. El a spus că a contestat amenda în instanţa de judecată.

Protestatarul este soţul reprezentantului legal al societăţii

ITM Gorj arată într-un comunicat de presă că reprezentantul societăţii din Runcu nu s-a prezentat la sediul instituţiei pentru a clarifica situaţia firmei în urma efectuării unui control.

De asemenea, bărbatul care a protestat la înălţime este soţul reprezentantului legal al societăţii: „La în data de 03.11.2021 reprezentanţi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au demarat un control inopinat la un angajator cu sediul în Comuna Runcu pentru verificarea respectării legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă. Întrucât reprezentantul legal al angajatorului supus controlului nu a dat curs înştiinţării de a se prezenta la sediul instituţiei la data şi la ora stabilite de către inspectorul de muncă, respectiv 04.11.2021, orele 09.00, pentru finalizarea controlului, entitatea controlată a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 5.000 lei, conform articolului 23, alineatul 1, litera c din Legea numărul 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Aceluiaşi angajator i s-a stabilit un nou termen pentru data de 22.11.2021, orele 09.00, însă acesta nu a înţeles să îşi îndeplinească obligaţiile legale şi să se prezinte la control, cu toate că a primit dovada de comunicare în acest sens, motiv pentru care am sesizat organele penale competente, potrivit legii. Persoana care a provocat incidentul de azi, 22.02.2022, şi în ultimele zile, este soţul reprezentantului legal al angajatorului la care am făcut trimitere anterior, folosindu-se chiar de calitatea mincinoasă de «administrator» al persoanei juridice sancţionate“.

