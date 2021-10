Secţiile ATI din judeţul Gorj vor fi verificate de către reprezentanţii ISU Gorj

„Având in vedere situatia epidemiologică actuala si a gradului de ocupare a secţiilor ATI destinate pacienţilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, pentru a veni in sprijinul cadrelor medicale, in perioada următoare reprezentaţi ai instituţiei noastre vor efectua zilnic recunoaşteri in Secţiile ATI Covid urmărindu-se anumite aspecte de interes operativ cum ar fi nivelul de oxigen din încăperi, modul in care sunt utilizate instalaţiile electrice etc“, a transmis Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj.