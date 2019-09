Profesoară dată afară pentru că umbla cu un ciocan în poşetă şi reangajată la tribunal. Director: „Mi-a zis că vrea să se spele pe mâini cu sângele meu“

Profesoara, pe nume Iulia Rădulescu, este acuzată că a lovit un elev în vârstă de 11 ani. Părinţii băiatului au depus o plângere la poliţie.

„La data de 26 septembrie, poliţişti din cadrul oraşului Novaci au fost sesizaţi cu privire la faptul că un cadru didactic de la Şcoala gimnazială nr. 1 din Bengeşti Ciocadia are un comportament neadecvat faţă de elevi. Ăn urma cercetărilor efectuate de poliţişti a reieşit faptul că o profesoară din cadrul şcolii la un moment dat, pe motiv că elevii nu sunt atenţi, a început să ţipe la aceştia şi a exercitat acte de violenţă asupra unui elev de 11 ani. În cauză, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de purtare abuzivă“, a spus Victor Ţuhaşu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Gorj.

A câştigat în instanţa de judecată

În urmă cu un an, profesoara de la şcoala din Bengeşti Ciocadia a fost acuzată de părinţii elevilor de faptul că se poartă agresiv la cursuri şi că nu îşi face datoria de dascăl. Profesoara a fost filmată de elevi în timp ce cânta la ore, iar directorul şcolii a declarat că purta în geantă un ciocan pe care îl arăta elevilor. Iulia Rădulescu a fost cercetată în comisia de disciplină şi i s-a desfăcut contractul de muncă.

Aceasta a dat în judecată şcoala şi a avut câştig de cauză. A prezentat o hotărâre judectorească, în baza căreia unitatea de învăţământ a fost obligată să o reprimească. „Ne temem şi pentru noi. Ne-a ameninţat pe toţi, inclusiv pe mine că vrea să se spele pe mâini cu sângele meu. Eu sunt foarte atent când sunt în preajma ei, pentru că îmi este teamă să nu aibă un obiect tăietor la ea. Sunt martori din rândul colegilor care au auzit. Ne tulbură acvitatea şcolară, mai ales că am avut rezultate foarte bună la promovabiltate“, a spus Ionel Oană, directorul şcolii din Bengeşti Ciocadia. Acesta a spus că a fost nevoit să o primească pe profesoara de Limba şi literatura română, pentru că a contestat desfacerea contractului de muncă şi Curtea de Apel Craiova i-a dar câştig de cauză. În plus, ea trebuie să primească o sumă de peste 30.000 de lei, reprezentând salariile neacordate. În plus, Ionel Oana a precizat că a prezentat chiar şi adeverinţe prin care este aptă medical să predea.

„Are toate avizele medicale aduse la şcoală. Aşteptăm să se termine cercetarea penală şi o să dispunem măsurile care se impun faţă de dumneaei“, a precizat Marcela Mrejeru, inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj.