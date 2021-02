Primarul unei reşedinţe de judeţ din Oltenia vrea să facă referendum pentru desfiinţarea Poliţiei Locale

Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, îşi doreşte ca cetăţenii să fie consultaţi cu privire la desfiinţarea Poliţiei Locale Târgu Jiu.

„Iau în calcul desfăşurarea unui referendum pentru posibila desfiinţare a Poliţiei Locale. nu îmi voi asum, pentru că nu vreau să se creadă că am o problemă cu Poliţia Locală. Eu am o problemă personală cu Poliţia Locală ca entitate. Am o problemă cu anumiţi poliţişti locali din cadrul instituţiei, care nu au înţeles că sunt în slujba cetăţeanului, şi nu stăpânii lor“, spune primarul.

Primarul Romanescu, în conflict cu Poliţia Locală

La iniţiativa primarului, Consiliul Local Târgu Jiu a aprobat, la începutul acestei săptămâni, o nouă organigramă, care afectează cel mai mult Poliţia Locală, prin care 39 de poliţişti locali, cu statul de funcţionar public, încadraţi cu studii medii, au devenit agenţi de pază, sub formă de personal contractual, iar opt din cele 13 posturi de conducere au fost desfiinţate.





În plus, poliţiştii locali nu vor mai beneficia de normă de hrană, în cuantum de 1.100 de lei, pe care nu o mai primeau din toamna a anului. Aceştia vor primi indemnizaţie de hrană, care are un cuantum lunar de aproape 350 de lei.

Organizaţiie sindicale naţionale ale poliţiştilor locali au anuţat că vor contresta în instanţa de judecată noua organigramă.





„Vom vedea de câtă încredere se bucură Poliţia Locală în rândul cetăţenilor“

Reacţia primarului municipiului Târgu Jiu nu s-a lăsat aşteptată. „În condiţiile în care se va bloca această reorganizare, putem să trecem şi la o altă măsură. Când vom organiza referendumul, va fi o singură întrebare şi atunci vom vedea de cât încredere se bucură Poliţia Locală în rândul cetăţenilor din Târgu Jiu. Imaginea aceasta s-a creat în 30 de ani“.

