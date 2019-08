Povestea magazinului cu bicicleta mov, care degajă o mireasmă îmbietoare. „Asta m-a făcut să uit de trei ani de sapă“

Cei mai mulţi dintre trecători nu ştiu de unde vine acest parfum. Magazinul este unul special, movul fiind întâlnit peste tot: mobilier mov, ceşti mov. Este locul unde se vinde lavanda în diferite forme: ca tinctură, săpun, bucheţele sau aranjamente florale. În spatele tejghelei se află o tânără blondă, mereu dispusă să converseze cu clienţii şi să le explice tot ce este nevoie despre produsele pe care nu doar le vinde, ci le şi realizează cu mâinile ei. Ana Neagu (35 de ani) şi-a „botezat“ toată această poveste mov şi frumos mirositoare „Levandinne“.

Cultivă două soiuri de lavandă

Totul a început în urmă cu trei ani, la puţin timp după ce Ana s-a mutat la casă împreună cu familia ei. A născut un băieţel frumos şi, împreună cu soţul, a luat decizia de a se muta de la bloc spre binele copilului ,„Am primit cadou de la o prietenă o tufă de lavandă, pentru că m-am mutat la casă. Am pus-o lângă un gard. Tot îngrijind-o, am prins drag de ea. Apoi, am început să o multiplic. Făceam, la început, săculeţi cu lavandă, pe care le ofeream prietenilor şi rudelor sau îi puneam în dulap“, ne relatează Ana.

Pentru că lângă casă deţinea o suprafaţă generoasă de teren, Ana s-a gândit împreună cu soţul ei să o cultive cu lavandă. „Pe o porţiune, pământul era bolovănos şi nu creştea nimic. Nu ştiam ce să punem. Am tot căutat informaţii despre lavandă şi am aflat că solul acela era perfect pentru ea. «Ce o să faci cu ea?», m-a întrebat soţul. «Nu ştiu. Măcar este frumos», i-am spus. Am comandat butaşii şi am fost ajutată de rude ca să-i plantez. Nu sunt flori pretenţioase, doar că nu le place prea mult apaׅ“, ne-a povestit Ana. Aceasta cultivă două soiuri de lavandă pe o suprafaţă de peste 1.000 de metri pătraţi.

A învăţat singură cum să cultive lavanda. La început curăţa buruienile manual, cu sapa. „Până ajungeam pe al nouălea rând, buruienile reapăreau pe primul. M-am gândit că trebuie să fac ceva şi atunci am luat folie. Pentru că nu am ştiut cum s-o pun, a zburat-o vântul. Apoi am văzut un videoclip în care arăta cum se pune folia în solar, cum se făcea un şanţ pe margine şi se acoperea pe urmă“, ne povesteşte Ana Neagu greutăţile prin care am trecut.

„Mi-am dorit să-mi pun creativitatea la lucru“

De la săculeţi, Ana a început să realizeze aranjamente florale unice, care au fost foarte bine primite: „Am început să mă gândesc ce pot să fac cu ea. Eu nu m-am gândit ca la o afacere. Pe lângă săculeţi, m-am gândit să fac aranjamente florale. M-am dus la toate florăriile să văd ca mai există aşa ceva pentru că nu am vrut să vin cu acelaşi lucru. Mi-am dorit să-mi pun creativitatea la lucru. Primii clienţi au fost pentru mine un impuls şi o încurajare ca să continui şi ţin să le mulţumesc. Am vândut mai mult online“.

Vis împlinit

Cu timpul, Ana şi-a dorit un magazin aşa cum văzuse în străinătate. Visul i s-a îndeplinit în urmă cu câteva luni când a deschis. Iarna trecută, înainte de Crăciun, a pus în vânzare la diferite magazine din oraş primele produse.

„Am îndrăznit să sper. În luna martie, când se celebrează femeia, am închiriat o căsuţă la un târg de profil din Târgu Jiu. Toată lumea a fost entuziasmată de produsele oferite. Atunci, am cunoscut-o pe doamna Elena, proprietara spaţiului. Ea a fost încântată de aranjamentele pe care le realizam şi mi-a propus să colaborăm. Prima dată m-am speriat pentru că nu aveam bani să plătesc chirie pentru un spaţiu comercial în centrul oraşului. Până la urmă, am ajuns să ne înţelegem, pentru că proprietara este o persoană care iubeşte florile. A fost nevoie de investiţii în amenajări, pentru că am dorit să fie ceva deosebit de la început. Am deschis înainte de sărbătorile de Paşte“.

Turiştii se fotografiază cu bicicleta mov

Clienţii şi în special turiştii sunt încântaţi de magazinul cu lavandă şi de bicicleta mov. Toţi se fotografiază cu aceasta, iar un francez a dorit să-i ducă soţiei sale un aranjament floral. „Mulţumirea cea mai mare este atunci când vin turiştii şi îşi fac poze cu bicicleta, iar un străin mi-a propus să pun o taxă pentru ca cine doreşte să se plimbe cu bicicleta. Erau impresionaţi de aranjamente. Un francez mi-a spus că a văzut în Franţa culturi şi magazine unde se vinde lavanda, dar că aranjamentul este deosebit. I-am spus că nu poate să-l transporte cu avionul pentru că se distruge. A insistat şi a luat o legătură ca să-i ducă soţiei sale. Asta m-a făcut să uit de trei ani de sapă, de curăţat de buruieni“, ne mărturiseşte relatează Ana.

Lavanda se tunde, procedeu care presupune un efort considerabil în lipsa unui utilaj. „În primul am tuns cu foarfeca . Nu a mai mers şi în toamnă, pentru că făcusem răni la mâini. Atunci, am luat nişte maşinării ca să le pot tunde mai uşor. Am învăţat să le mânuiesc. Norocul meu este că am câteva vecine care mă ajută atunci când am nevoie“, ne explică tânăra întreprinzătoare.

Trei ani de încercări pentru a ajunge la reţeta siropului de lavandă

Ana a reuşit să realizeze săpun şi sirop din lavandă după o reţetă proprie. La cea pentru sirop a lucrat în jur de trei ani de zile, timp în care a făcut sute de teste:

„Am făcut săpun din lavandă care poate fi cumpărat din magazin. Folosesc ingrediente de calitate şi până când am ajuns la reţeta pe care o folosesc am stricat multe. Am recenzii pozitive şi comenzile sunt în aşteptare. Durează mult, pentru că după ce îl torn trebuie ţinut 3-4 săptămâni. De asemenea, uleiurile pe care le folosesc nu le fierb, pentru a nu-şi pierde proprietăţile. La sirop, mi-a luat trei ani de zile ca să ajung la reţeta de acum. Am luat reţeta de pe Internet, dar nu mi-a plăcut. Apoi am început să fac testele, cam patru pe zi. După trei ani am ajuns la reţeta pe care o folosesc şi totul este calculat la gram. Mi-am propus să realizeze cosmetice din lavandă. Vreau să învăţ cum se face“.

Ana mai realizează din lavandă perinuţe, săculeţi, sare de baie cu lavandă şi aranjamente florale, care sunt de bază.

„Oamenii încep să fie mai interesaţi de produsele naturale“

Reacţia celor care îi vizitează magazinul o încurajează să meargă mai departe. Ea fost cu produsele pe bază de lavandă la Târgul de Crăciun de la Sibiu şi la Cocoşul de Hurez: „Am văzut că oamenii încep să fie mai interesaţi de produsele naturale, chiar dacă sunt puţin mai scumpe. La aranjamente, beneficiul este că oricum trebuie cumpărat un anumit buchet pentru un eveniment, care se usucă şi este aruncat, dar lavanda rămâne neschimbată. Eu lucrez singură. Un aranjament floral durează ca două-trei ore, pentru că fac fir cu fir“.

Căsuţa lavandei

Ana avea nevoie de un spaţiu unde să prelucreze sau să aranjeze lavandă în diferite aranjamente, aşa că s-a gândit să construiască căsuţă ca în poveşti. Şi-a dus la îndeplinire planul, iar locul este unul de desprins parcă dintr-o altă lume. Prietenii şi clienţii au început să vină aici în vizită. „Aveam nevoie de spaţiu ca să fac aranjamentele, să mut activitatea şi să usuc lavanda. M-am gândit să arate ca în poveşti şi exact aşa a ieşit. Îmi doresc să fie un loc care să fie vizitat“, ne relatează Ana.

Ea ne mărturiseşte că florile şi copacii sunt ca nişte copii pentru ea: „Mama iubea foarte mult florile. Când eram la liceu, am venit acasă şi am auzit-o vorbind cu cineva. M-am dus repede să mă schimb, crezând că avem invitaţi, dar nu era nimeni. Ea vorbea cu florile. Cred că, de undeva de acolo de sus, mama mi-a insuflat dragostea faţă de flori. Când începi să plantezi ceva, că e vorba de un copac sau de o floare, şi vezi apoi că înfloreşte sau rodeşte simţi că este ca atunci când naşti şi faci un copil“.

