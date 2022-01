Poliţist local prins băut la volan. Era în timpul serviciului, dar conducea maşina personală | VIDEO

Poliţistul prins băut la volan este fostul şef de la Departamentul de Ordine Publică, Claudiu Gheorghe Breazu, care este suspendat din funcţie, pentru că a bătut fără motiv un cetăţean, acesta având nevoie de îngrijiri medicale. De asemenea, poliţistul local şi-a pierdut soţia, anul trecut, care a murit într-un accident rutier.

„La data de 17 ianuarie, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au depistat, în trafic, un bărbat, de 41 de ani, din municipiul Targu-Jiu, in timp ce conducea autoturismul personal pe Bld. Constantin Brâncuşi, din municipiul Targu Jiu, având o concentraţie de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice, de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului“, au transmis reprezentanţii Poliţiei Gorj.

Va fi cercetat de Comisia de disciplină

Poliţistul local prins băut la volan intrase de puţin timp la serviciu. Acesta începuse lucrul la ora 22.00, iar la ora 22.40 de minute a fost prins de poliţiştii rutieri la volanul maşinii sale personale. „Va fi cercetat de către Comisia de disciplină, care va stabili şi măsurile de sancţionare“, a spus Florin Băluţă, directorul executiv al Poliţiei Locale Gorj.

Vă recomandăm să citiţi şi: Câine călcat în mod intenţionat cu maşina. Făptaşul este căutat de poliţie



Inelul Doamnei, monument al naturii, vandalizat de un turist. „Ce se întâmplă cu oamenii din ţara asta, Dumnezeule?!“