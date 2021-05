Poliţist din Gorj, aflat în greva foamei în faţa Ministerului de Interne

Paul Feroiu susţine că s-a produs o mare nedereptate în cazul său. Anul trecut, acesta a fost declarat inapt din punct de vedere psihologic şi nu a mai putut, astfel, să îşi desfăşoare activitatea la Serviciul de Acţiuni Speciale (SAS), fiind transferat la Logistică şi, mai apoi, la Ordine Publică, cu toate că în anul anterior fusese declarat cel mai bun luptător din cadrul SAS. De asemenea, acesta este instructor de Judo şi TIR şi dublu campion la Unifight.

Paul Feroiu susţine că totul i se trage de la faptul că a fost desemnat să se ocupe cu programul de pregătire fizică şi tehnico-tactică a tuturor salariaţilor IPJ Gorj, care presupunea ca tot personalul să desfăşoare săptămânal antrenamente. Unii şefi din poliţie nu urmau aceste antrenamente, iar poliţistul a propus măsuri, ceea ce a deranjat, susţine el. În toamna anului trecut, Feroiu a fost retras din comisia pentru pregătirea fizică şi, la scurt timp, în urma evaluării psihologice, a fost declarat inapt.

A depus două plângeri penale

„Vreau să înceteze abuzurile, ameninţările şi minciunile la adresa mea. De doi ani de zile încerc să dovedesc că avizul psihologic respectiv a fost pus în mod incorect. Eu am cerut să fiu reevaluat de o altă comisie şi nu mi s-a dat acest drept. De asemenea, am contestat raportul respectiv în instanţa de judecată, dar pentru că au fost anumite probleme legate de procedură şi de avocatul pe care l-am avut, mi s-a respins cererea, dar acum se află la Curtea de Apel Craiova. Toate calificativele mele sunt foarte bune, iar doamnele susţin altceva şi încearcă să mă scoată la pensie. Mai mult decât atât, am depus două plângeri penale împotriva celor care se fac vinovaţi de situaţia asta“, a spus Paul Feroiu.

Mai mult decât atât, poliţistul susţine că se încearcă scoaterea lui la pensie: „Fiind apt condiţionat, doamnele care se ocupă de cabinetul psihologic susţin că nu mai sunt apt de munca de poliţist şi că trebuie să mă internez la Gerota, la psihiatrie“.

Paul Feroiu este decis să continue protestul său. „Am fost primit şi de domnul ministru Bode, de către inspectorul general, de domnul secretar de stat, Despescu. Eu voi continua să protestez şi nu voi renunţa“.