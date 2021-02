Motivul pentru care asistenta acuzată că ar fi făcut sex într-o secţie ATI COVID s-a ales cu salariul micşorat pe trei luni

Asistenta a primit sancţiunea maximă pentru că a făcut afirmaţii necorespunzător prin care a adus atingere prestigiului Spitalului Judeţean de Urgenţă, într-un interviu pe care i l-a acordat unui jurnalist din Gorj. „Ce poate să-mi facă comisia de disciplină? La urma urmei, nu au nicio dovadă că eu am făcut ceva în unitatea aia. Şi presupui, bă, se f… acolo, ce dovadă ai tu că te f… acolo? Normal că nu există, că nu aş fi, frate, nebună, adică am apartament, chiar aşa în ultimul hal, nu mai am unde să mă duc să măăă…”, a declarat asistenta pentru gorjonline.ro.

De asemenea, în acelaşi interviu, asistenta a recunoscut că s-a întâlnit cu medicul cu câteva zile înainte de a fi depistată pozitiv: „De pe 23 am fost pozitivă, iar de pe 23 am fost acasă. Pe mine m-a căutat poliţia acasă, m-a găsit poliţia acasă în fiecare zi. (…) Pe 21 ştiu sigur că am fost cu doctorul, pentru că nu am de ce să neg lucrul ăsta, pentru că a fost ziua mea…”, a afirmat asistenta.

S-a aplicat nivelul maxim al sancţiunii

Aceasta a fost cercetată, iniţial, pentru aspectele semnalate în sesizarea anonimă, pentru care nu a fost găsită responsabilă deoarece acuzaţiile nu s-au putut proba. Ulterior, pe Facebook, asistenta cu pricina a comentat în urma unui control efectuat de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Gorj, când s-a depistat faptul că mai multe doctoriţe cu COVID-19 care figurau internate în spital erau, de fapt, acasă: „Poate o să ajungeţi voi la mâna noastră“. Aceste cuvinte au costat-o un „Avertisment“.

„Sancţiunile au fost acordate în mod gradual. În interviul acordat, atunci când a stat de vorbă cu jurnalistul, Comisia de cercetate a constatat că a adus atingere onoarei şi prestigiului Spitalului Judeţean şi a mers pe nivel maxim sancţiunii“, a spus Dumitru Vienescu, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

Asistenta medicală este cercetată de Poliţie

Asistenta medicală de la secţia ATI COVID-19 este cercetată acum şi de Poliţie, ca urmare a unei sesizări depuse de către DSP Gorj. După ce a fost depistată pozitiv cu SARS-CoV-2, aceasta a omis să menţioneze la ancheta epidemiologică faptul că s-a întâlnit cu medicul cu doar câteva zile înainte şi că acesta este, astfel, un contact. Această situaţie a ieşit la iveală ulterior, iar conducerea DSP Gorj a reacţionat. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Gorj au confirmat faptul că există un dosar înregistrat pe numele asistentei medicale.

