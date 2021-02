Modul incredibil în care arată o stradă dintr-un oraş din Gorj. „Vinde cineva cizme de pescar până la şolduri?“

Strada se află în satul Strâmba Jiu, care aparţine de localitatea Turceni.

Fotografii cu modul în care arată această stradă au fost postate pe Facebook de către oamenii din zonă. Localnicii au încercat să facă haz de necaz prin mesajele pe care le-au transmis: „Vinde cineva cizme din alea de pescar până la şolduri? Nu cred ca mai are sens să mai zic ceva, dacă cei direct afectaţi dorm şi se resemnează şi se complac în această situaţie. Dar am totuşi nevoie de cizmele alea în cazul în care o să ajung pe aceasta «stradă».... offf, am uitat să menţionez că asta este o stradă şi nu e pe lună, e la noi“.

Un alt localnic spune că la Strâmba Jiu s-ar putea deschide o staţiune cu băi de nămol: „S-a anunţat la televizor că vor apărea extratereştrii pe uliţă (că stradă nu o putem numi) Lisului, Stramba-Jiu şi pentru cei bolnavi cu dureri de oase le recomandăm staţiunea băi de nâmol, Strâmba-Jiu“.

Investiţii doar în zona centrală

Localnicii se mai plâng că şi alte străzi arată într-un mod de nedescris, cum ar fi strada, Bujorilor.

„S-au făcut modernizări doar în zona centrală a localităţii, pe când satele componente au fost lăsate de izbelişte. Străzile sunt desfundate. Nici cu maşina nu se poate circula, pentru că rămâi blocat“, a spus un locuitor din Strâmba Jiu.

Turceni este unul dintre oraşele cu cel mai mare buget pe cap de locuitor, avându-se în vedere că la Turceni funcţionează una dintre cele mai mari termocentrale din ţară, precum şi o fabrică importantă de ghips carton.

Niciun reprezentant al primăriei nu a putut fi contactat pentru a oferi explicaţii. Primăriţa Cristina Cilibiu, de la PNL, după ce înainte a mai trecut pe la PSD şi ALDE, era plecată în concediu şi nu a răspuns la telefonul mobil, iar viceprimarul localităţii se afla într-o şedinţă.