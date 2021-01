Medicul român distins pentru excelenţă de cel mai mare spital din Londra: „Lumea tace şi munceşte“

Premierea a fost rezultanta unei campanii la nivel de trust -care înseamnă două spitale, Guy's şi St Thomas' - în care lucrează cu 16.000 de salariaţi. A fost campanie de nominalizare, din partea staffului, a persoanelor care erau considerate că merită premiul de excelenţă pentru activitatea depusă.

„Am fost propusă de către colegii mei. Nominalizare a fost o surpriză pentru mine. M-a compleşit nominalizare pentru că a fost la un nivel mult mai mare. Ştiam că sunt apreciată, dar a fost cu mult peste aşteptările mele. Sunt foarte recunoscătoare colegilor, deoarece ei m-au propus. Am primit diploma din partea directorului medical. Asta înseamnă o responsabilitate în plus şi că nu trebuie să dezamăgesc“, a spus Roxana Hotoboc pentru adevărul.ro.

Medicul a mărturisit că este implicată în tot ceea ce face: „De foarte multe ori mă repartizează să lucrez într-un segment al Urgenţelor unde duc singură toată treabă şi asta a contat foarte mult în acordarea diplomei de merit. Ei apreciază mult mai mult munca mea decât ar trebuie eu să o apreciez. Eu consider că îmi fac treaba aşa cum trebuie şi că nu fac nimic deosebit“. Medicul român a mai primit până acum de două ori distincţia de „Angajatul lunii“.

„O premiere de acest gen contează mai mult decât banii“

Medicul gorjean spune că nu a primit şi o bonificaţie bănească, dar asta nu contează în Anglia. „Diploma mi-a fost conferită pentru că am creat o bună atmosferă de lucru, de susţinere reciprocă şi cu grijă mare pentru pacienţi. Nu am fost răsplătită şi financiar, dar aici nu se pune problema de bani, mai ales în această situaţie“, a precizat medicul distins cu diploma de excelenţă.

Roxana Hotoboc spune că lucrătorii din domeniul sanitar nu au pretenţii salariale mai ales în această situaţie grea: „Nu prea se fac revendicări salariale, deşi era o discuţie să ni se majoreze veniturile cu 15%. Nu se pune presiune mare pe guvernanţi în situaţia actuală. Lumea tace, munceşte în continuare şi ne facem treaba, fără să ridicăm pretenţii materiale. O premiere de acest gen contează mai mult decât banii“.

„Este cea mai aglomerată arie a serviciului de urgenţă“

Medicul gorjean lucrează de şapte ani la cel mai mare spital din Londra. Roxana Hotoboc îşi desfăşoară activitatea în cel mai solicitat compartiment al urgenţelor, unde se prezintă cei mai mulţi pacienţi: „Un medic junior nu poate lucra în ritmul în care lucrez eu, pentru că este riscul ca pacienţi să fie trimişi acasă şi nu trebuie făcut lucrul acesta.

Trebuie consultaţi pacienţii repede şi bine, în siguranţă. Este vorba de pacienţi cu afecţiuni medii şi mici. Cel puţin o treime din numărul de pacienţi care se prezintă pe tură vin către zona în care îmi desfăşor activitatea. Este cea mai aglomerată arie a serviciului de urgenţă. Vin cu afecţiuni abdominale, afecţiuni respiratorii şi unii au fost depistaţi cu COVID-19, alţii care trebuie să se îndrepte către chirurgie“.

Am avut impresia că suntem într-un război“.

Medicul gorjean a lucrat şi în secţia unde sunt trataţi bolnavii de COVID-19. „Este o cazuistică bogată şi eu am impresia că sunt mai multe cazuri de COVID-19, decât au fost în primul val. Sunt forme de COVID-19 foarte atipice. Bolnavii nu mai vin simptomele clasice. Vin cu dureri abdominale, de cap, afecţiuni nervoase. Este o diversitatea extraordinară a simptomelor infecţiei cu coronavirus. Este o muncă titanică la Urgenţă. Am avut senzaţia că suntem pe un câmp de luptă, mai ales când am lucrat în zona unde erau internaţi pacienţii cu COVID-19. Am avut impresia că suntem într-un război“.

„Nu m-am integrat în sistemul din România“

Roxana Hotoboc a emigrat din România în urmă cu 13 ani, după ce o perioadă a fost şi director al Ambulanţei Gorj. „Am finalizat specialitatea de urgenţă şi am început să lucrez din anul 1995 la Serviciul de Ambulanţă Gorj. În anul 2007 am luat decizia de emigra în Anglia, iar principalul motiv a fost acela de a le da o şansă copiilor mei, să-şi schimbe viitorul şi să trăiască într-o altfel de societate, acolo unde se pot ridica pe picioarele lor şi pe propriile lor merite. Acesta a fost motivul numărul unu. Am avut şi nemulţumiri profesionale. Toată viaţa am fost o luptătoare şi în România mă tot băteam cu morile de vânt. Am fost educată să fiu corectă şi mereu am avut necazuri din acest motiv. Nu m-am integrat în sistemul din România şi am renunţat, dorind să schimb viitorul copiilor“, a povestit Roxana Hotoboc pentru ziarul Adevărul.

