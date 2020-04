Medicul neurolog care susţine că a depistat doi pacienţi infectaţi cu noul coronavirus: „Nu există cadru legal, proceduri în situaţia asta“

Mihaela Pungan, medic neurolog, susţine că a alertat poliţia şi Direcţia de Sănătate Publică Gorj cu privire la cei doi pacienţi, dar nu s-au luat măsuri:

„Am avut ieri un pacient care a călătorit în Belgia acum o luna (din declaratie). A venit că-l durea capul, că e agitat, fără mască. El a inţeteles că trebuie să o poarte după 15 mai!!! Am avut o suspiciune şi i-am făcut test rapid de anticorpi ( le luasem pentru noi în laborator. Mi-am făcut şi eu şi am fost negativă, înainte să-l consult pe el) şi a fost pozitiv IGM şi IGG şi, teoretic, e contagios, cu domiciliu in Dolj (Filiaşi). L-am sunat să-i spun rezultatul. Cică are ordin judecătoresc să nu părăsească judeţul Gorj ( nu ştiu pricina), foarte recalcitrant, agresiv, că nu vrea să meargă să recolteze pentru PCR.

Am sunat la politie, am sunat la DSP. Nu există cadru legal, proceduri în situaţia asta. Trebuie să-l conving eu să meargă să solicite testarea, dacă e simptomatic. Ce se poate face în astfel de situaţii!????

De ce i-am facut testul?

Să am idee pe cine consult, cu ce mă duc acasă, daca sunt un potenţial vector pentru alţii. (...)

În aceeaşi zi, o pacientă de 66 de ani cu DZ insulinonecesitant, HTA, tuse ( veche din spusele fiicei), din Motru (focar recent declarat intracomunitar) IGM pozitiv, adica de vreo 10 zile aproxiativ.... O fi nu o fi contagioasă... Din 5 consultati, doi suspectaţi şi testaţi, doi pozitivi. Restul teleconsultatii“, a transmis medicul într-o postare pe Facebook.