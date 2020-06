FOTO S-a întors din Olanda şi s-a mutat la ţară, într-un sat din Gorj. „Eu cred că în România este paradisul“

„Nu m-aş mai putea întoarce în Olanda sau să trăiesc la bloc din nou. M-aş simţi prizonieră. Nu îmi mai place nimic acolo“, mărturiseşte Isabela.

Gospodăria pe care o are împreună cu soţul său în satul gorjean se întinde pe o suprafaţă de două hectare şi reprezintă visul celor doi. Au la dispoziţie tot ce au nevoie pentru a duce o viaţă tihnită: o fermă cu animale, heleşteie şi o grădină.

„Avem în jur de 40 de găini, porci, iepuraşi şi am amenajat două heleşteie cu peşte, plus o grădină. Este uşor să am grijă de toate. M-am obişnuit“, mai explică Isabela.

Casa este realizată după modelul cetăţilor dacice. Este o casă simplă şi spaţioasă. Nu am făcut nimic spectaculos“, spune Isabela.

O poveste de iubire specială

Isabela şi soţul său au avut visul de a avea o casă şi de a trăi la ţară de când s-au cunoscut, adică în urmă cu aproximativ 12. Povestea de iubire dintre ei este specială. Isabela a locuit, fără să ştie, în camera în care soţul ei a stat timp două săptămâni. „Ne cunoşteam din Târgu Jiu. Eram cumva vecini. Eu stăteam la bloc, iar el la casă. El era prieten cu fraţii mei. Am început să discutăm pe Internet şi mi-am dat seama că aveam multe lucruri în comun, chiar şi întâmplări. El a plecat din casa în care eu am locuit, din camera în care eu dormeam, când el avea 18 ani. Când eram mică am crescut la bunica mea. După ce a murit bunica, locuinţa a rămas goală. Eu m-am întors la bloc, la mama mea. Fraţii mei mai veneau pe la casă. A venit la Revoluţia, iar actualul meu soţ, pe care nu-l cunoşteam atunci, a luat decizia să plece în străinătate şi s-a certat cu tatăl său. Nu avea unde să se cazeze pentru două săptămâni, iar fraţii mei s-au oferit să-l cazeze în casa respectivă. Anii au trecut. Am vândut apartamentul şi ne-am mutat la casă, iar camera în care dormeam eu era exact camera în care stat el. Am început să vorbim pe Internet şi descopeream că aveam multe lucruri comune. El era plecat de mai mult timp în Olanda şi am decis să plec şi eu acolo. Când a venit să plecăm împreună în Olanda a fost surprins să constate că eu stăteam chiar în care camera în care a dormit el“, ne povesteşte Isabela.

„Abia aşteptam să vină dimineaţa şi să mă duc la muncă“

Gorjeanca a avut mai multe locuri de muncă în Olanda. A pornit de jos. A lucrat într-un hotel, la curăţenie, după care într-un spital. Unul dintre cele mai frumoase locuri de muncă a fost acela de a se ocupa de bătrâni, la domiciliu. „Aveam grijă bătrâni la domiciliu. Eu făceam şi piaţa, le scoteam bani de la bancomat. Erau relaţii foarte frumos construite. Era un serviciu la care abia aşteptam să vină dimineaţa şi să mă duc la muncă. Apoi s-a născut fetiţa şi apoi a trebuit să renunţ la serviciu“, relatează Isabela. Ultimul loc de muncă pe care l-a avut a fost cel de coordonator de activităţi recreativ-sportive.

„Ajunsesem să nu mai fiu fericită“

Isabela ne povesteşte că de la bun început, de când şi-a cunoscut soţul, planul era să se întoarcă în România, la ţară. În fiecare an şi-au investit economiile în casa din satul Bâlta. Este fericită de ce a realizat şi că s-a întors acasă: „A crescut fata şi a mers la şcoală, dar noi am visat mereu să ne întoarcem în România şi nici nu puteam să mă implic într-un proiect serios. Acesta era visul nostru de când ne-am căsătorit. Ne-am apucat de casă şi în fiecare an mai făceam ceva. Tot ce câştigam investeam în casa noastră. Terenul era cumpărat de către soţul meu, care reuşise să toarne şi temelia. Când ne-am cunoscut, am reluat proiectul şi a înflorit totul. În zece ani a fost de nerecunoscut. Planul nostru a fost de la început să ne întoarcem acasă. Pe măsură de proiectul căpăta contur, eram îndrăgostiţi de ce vedeam.

În Olanda nu poţi găsi aceste lucruri. Acolo este prea multă ordine, iar noi ne doream altceva, exact ceea ce am făcut, un fel de sălbăticie ordonată. Aveam nevoie de natură. Eu sunt conectată cu natura şi animalele şi ajunsesem să nu mai fiu fericită. Mă gândeam la libertatea de aici. Eu cred că în România este paradisul“.

Firma soţului va fi mutată în România

Soţul Isabelei deţine în Olanda o firmă de reparaţii şi construcţii industriale, dar vrea ca în perioada următoare să mute sediul acesteia în România. Este implicat în proiecte de anvergură, astfel că îşi petrece în continuare mult timp departe de casă.

Isabela este voluntar al Organizaţiei „Ajungem Mari''. „Fac voluntariat în centrele de plasament. Acum ''centrul de zi din str.Dumbrava. e închis, dar noi continuăm să ţinem legătura cu copiii, ba chiar să ajutăm cu ce se poate acolo unde este cazul“, precizează Isabela.