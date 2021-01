Fostul director al Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi“ îşi cere salariul în instanţă: „Nu am primit vreun leu“

Valentin Chepeneag susţine că nu a primit vreun leu din salariul care i se cuvenea, deşi a fost nevoit să facă o serie de cheltuieli din propriul buzunar.





„Nu am primit vreun leu. Am pus bani din buzunar să fac unele lucruri, inclusiv cheltuielile legate de transportul la Bucureşti. Muzeul dă vina pe Ministerul Culturii, iar Ministerul Culturii pe Muzeu. O să vedem cine va răspunde. Eu am acţionat în judecată atât Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi“, cât şi Ministerul Culturii. Procesul se află pe rolul Tribunalului Gorj. O să văd cum decurg lucrurile. Conform legii, salariile vor fi indexate cu indicele de inflaţie“, spune el.

Muzeul a fost înfiinţat printr-o lege din anul 2015

Muzeul Naţional Constantin Brâncuşi a fost înfiinţat printr-o lege din anul 2015, dar nu a funcţionat decât pe hârtie. În toamna anului 2019, Valentin Chepeneag, consilier al deputatului şi preşedintelui PSD Gorj, a fost numit director al muzeului. Acesta nu a reuşit să deschidă porţile instituţiei de cultură, blocându-se în birocraţie.





„A trebuie să înfiinţez o instituţie de cultură, pornind de la o lege. Nu credeam că birocraţia poate fi atât de stufoasă şi atât de greu de parcurs, încât să îţi pună piedică să nu poţi face unele lucrurile, în ciuda voinţei. Trebuie să aştepţi după un anumit document o anumită perioadă, după care decurg în lanţ o serie de întârzieri. (...) Mă bucur că există această instituţie, dar cred că tot pe hârtie. Am fost adeptul ca acest muzeu să fie reprezentativ pentru România, ceea ce înseamnă să fie pus la punct“, relatează Chepeneag.





Valentin Chepeneag a demisionat după ce a postat pe pagina sa de Facebook o serie de citate ale unor sciitori despre liderul Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, mesajul fiind ulterior şters.

Muzeul nu are un patrimoniu

La începutul anului 2020, Denisa Şuţă, fostul purtător de cuvânt al PNL Gorj şi consilier judeţean, a fost numită în postul de director al Muzeului Naţional „Constantin Brâncuşi“. La scurt timp, aceasta a inaugurat o parte a muzeului cu o expoziţie de fotografii document din perioada în care s-a ridicat ansamblul monumental de la Târgu Jiu, exponatele fiind proprietatea Centrului de cercetare şi documentare „Constantin Brâncuşi“.





În momentul de faţă, muzeul nu are un patrimoniu propriu, în afară de casa Barbu Gănescu în care funcţionează, un monument istoric în care a locuit Constantin Brâncuşi în perioada în care s-a ocupat de realizarea monumentelor de la Târgu Jiu: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana fără Sfârşit.





Denisa Şuţă nu a putut fi contactată în legătură cu procesul care se derulează cu fostul director.

