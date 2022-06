Elevul care a câştigat patru medalii la patru olimpiade diferite. „Timp este suficient, dar dozarea lui este dificilă“

Mai multe decât atât, David a câştigat o medalie de aur, două medalii de argint şi o medalie de bronz. Acesta a reuşit să se califice la două olimpiade internaţionale, deoarece a fost selectat în lotul României. Este vorba de olimpiadele de Geografie şi Lingvistică.

„Pentru performanţă ai nevoie de multă muncă. Timp este suficient, doar că dozarea timpului este dificilă. Eu am lăsat deoparte telefonul şi celelalte preocupări. A fost mai greu la început, pentru că tentaţia către telefon este mare, dar am realizat că eu trebuie să am control asupra telefonului“, spune David.





Locul 19 la Informatică

Prima olimpiadă la care s-a calificat a fost la Informatică. „Doamna profesoară Alina Petre m-a ajutat mult. Dumneaei a fost implicată într-o serie de proiecte şi chiar dacă se afla plecată în străinătate a făcut cu mine pregătire suplimentară online, din propria iniţiativă“, mărturiseşte David, care a obţinut medalia de argint şi menţiune, ocupând în final locul 19 din 110 participanţi.

Medalie de argint la Matematică

A urmat olimpiada de Matematică. „A fost prima olimpiadă care s-a desfăşurat fizic. Mi s-au luat 0,50 din punctaj şi mi-am asculatat instinctul şi am făcut contestaţie deoarece făcusem printr-o altă metodă şi ştiam că orice metodă este permisă. Mi s-a acceptat metoda şi am primit punctajul maxim, astfel că am obţinut medalia de argint. Cele de 0,50 de puncte au fost diferenţa dintre medalia de bronz şi cea de argint. Am fost pe locul 21 dintre 102 participanţi“, povestit adolescentul.





„A început ca un hobby“

Cel mai important rezultat a fost obţinut la Geografie, unde David a obţinut medalia de aur şi premiul I. „A început ca un hobby. Îmi plăcea să mă uit pe hărţi, să văd ţările şi steagurile. A fost o pasiune din ce în ce mai mare, până când domnul profesor de Geografie mi-a propus să merg la olimpiadă. M-a ajutat să mă pregătesc. A fost foarte frumos, deoarece eu am venit pe ultima sută de metri. Olimpiada de Geografie a fost în aceeaşi zi cu barajul pentru lotul României la Informatică, la care mă calificasem. A fost o decizie foarte grea. A trebuit să aleg. M-am gândit mult şi am ales să merg la Geografie. S-a desfăşurat online, test grilă pe calculator. Subiectele mi s-au părut uşoare“, a povestit David, care a obţinut punctajul maxim de 100 de puncte.







Medalie de bronz şi calificare la olimpiada de internaţională de Lingvistică

David a participat aproape întâmplător la olimpiada de Lingvistică, la sugestia profesoarei de Limba şi Literatura Română.





„La finalul unei ore de Limba Română, doamna profesoară mi-a spus să mă înscriu la Olimpiada de Lingvistică. Nu avea nicio cunoştinţă despre Lingvistică. M-am înscris şi nu ştiu cum am reuşit să obţin şi acolo medalia de bronz“, a relatat elevul.





David îşi doreşte ca în anul şcolar următor să participe la cinci olimpiade. El spune că vrea să concureze şi la olimpiada de Limba Franceză.

Vă recomandăm să citiţi şi