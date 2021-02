Cum arată casa în care revoluţionarul Tudor Vladimirescu s-a ascuns de turci. Este o adevărată bijuterie FOTO

Casa Vasile Moangă, din zona centrală a municipiului Târgu Jiu, lângă statuia revoluţionarului Tudor Vladimirescu, cea mai veche din oraş, şi-a recăpătat farmecul şi strălucirea de altădată.





În urmă cu aproximativ cinci ani, omul de afaceri Narcis Ciocăzanu a achiziţionat casa Vasile Moangă cu suma de peste 280.000 de euro de la moştenitorii ultimului proprietar, familia boierului Frumuşanu. Monumentul istoric a fost sediul Bibliotecii Judeţene de Copii şi Tineret Gorj, dar autorităţile nu şi-au exercitat dreptul de preempţiune, nefiind interesate să achiziţioneze această casă deosebit de frumoasă şi cu o valoare istorică importantă.





Clădirea era într-un stadiu de degradare avansat în momentul cumpărării de către omul de afaceri, deoarece nu s-au făcut investiţii în restaurarea acesteia.

„A durat foarte mult să fie gata, însă a meritat aşteptarea“

În prezent, casa este o adevărată bijuterie arhitectonică. Piesa de rezistenţă este o bibliotecă care are monograma familiei Frumuşanu.

Foto: Pagina Olteniei

Investitorul local a ridicat lângă monumentul istoric două blocuri cu apartamente, dar a reuşit să şi restaureze casa Vasile Moangă, conform proiectului întocmit de către arhitectul restaurator Iulian Cămui şi aprobat de Ministerul Culturii.

Foto: Pagina Olteniei

Omul de afaceri Narcis Ciocăzanu a spus că restaurarea monumentului a fost un proiect de suflet: „Nu era nimic aici, la interior, când am cumpărat Casa Moangă, era foarte degradat totul, o singură piesă de mobilier am găsit şi am restaurat-o. Este o bibliotecă care are monograma familiei Frumuşeanu. A fost şi este un proiect de suflet, a durat foarte mult să fie gata, însă a meritat aşteptarea. A fost, ca să zic aşa, o ambiţie personală restaurarea acestui monument.



Foto: Pagina Olteniei

În ceea ce priveşte meritul legat de detaliile interioare, absolut toate, mai puţin ceea ce înseamnă amenajarea băilor, îi aparţine doar soţiei mele pentru ca doar ea s-a ocupat! Restaurarea s-a făcut conform proiectului avizat de Direcţia Judeţeană de Cultură Gorj, fără nicio abatere”, a spus Narcis Ciocăzanu pentru publicaţia online Pagina Olteniei.

Casa monument este scoasă la vânzare

Toate ornamentele arhitecturale realizate respectă specificul clădirii. Decoraţiunile interioare sunt, de asemenea, concepute cu mare grijă pentru a se respecta originalitatea clădirii şi nota de culoare.





De asemenea, mobilierul este în armonie cu specificul clădirii, iar desenele şi icoanele care înfrumuseţează pereţii sunt realizate de talentatul pictor Florin Gheorghiu din Târgu-Jiu.

Casa Vasile Moangă este scoasă la vânzare în prezent, dar omul de afaceri nu a spus ce sumă solicită.

Tudor Vladimirescu s-a ascuns în casă ca să scape de turci

Casa a fost ridicată de Vasile Moangă, un boier gorjean binecunoscut, ispravnic şi prieten cu pandurul Tudor Vladimirescu. El s-a născut în 1753, la Brădiceni-Peştişani şi a fost unul dintre susţinătorii ideilor revoluţionarului Tudor Vladimirescu.





Vasile Moangă cunoştea limba slavă şi greacă şi a deţinut funcţia de „ispravnic” alături de un frate al pandurului Tudor Vladimirescu. Vasile Moang l-a ajutat pe Tudor Vladimirescu ca să scape de turci, care îl urmărea, şi a fost ascuns în casa acestuia. Legenda spune că Tudor a îmbrăcat haine de călugăr, pentru a scăpa de primejdie.

