Cine este primul român diagnosticat cu coronavirus / A fost la vânătoare cu italianul confirmat la Rimini

Ministrul Victor Costache a precizat că bărbatul la care s-a confirmat infectarea cu coronavrus a fost la vănătoare cu italianul confirmat la Rimini şi a fost izolat de două zile la domiciliu.

„Este transportat în condiţii de maximă siguranţă şi va fi spitalizat în unitatea de maximă siguranţă din România”, a mai spus Costache.

Pacientul va ajunge la Bucureşti în următoarele patru-cinci ore, iar autorităţile vor face o anchetă epidemiologică extinsă în zonă pentru a determina toate persoanele cu care a intrat în contact.

Tănărul a avut manifestări asimptomatice. În această noapte, bărbatul va fi transportat la Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Matei Balş“ din Bucureşti. „Este vorba de două camere special amenajate care beneficiază de duşuri chimice, cu două paturi, ce se pot extinde la patru“, a spus Adrian Streinu-Cercel

Ministrul Sănătăţii şi secretarul de stat Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, au precizat că pacientul poate deveni simptomatic, întrucât nu se poate preciza evoluţia ulterioară a cazului.

Ministrul Victor Costache a declarat că la Gorj este în continuare anchetă epidemiologică şi încă se mai aşteaptă rezultate, însă „pacientul zero” a fost identificat, la fel şi contacţii lui.

„E o anchetă epidemiologică în curs şi vom avea rezultatele în cursul zilei de mâine (joi - n.r.). Ca parte pozitivă, am identificat pacientul zero, pacientul italian şi de 2-3 zile testăm contacţii lui şi de abia am identificatul unul pozitiv. De asemenea, alt aspect pozitiv este că e în mediul rural, deci nu e dintr-o zonă urbană foarte populată”, a spus Costache.