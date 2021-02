Căţeluşă lovită de o maşină în zona Rânca, salvată de la moarte de un echipaj de jandarmi montani

Jandarmii montani din zona Rânca şi poliţiştii locali au Steluţa, aşa cum o cheamă pe căţeluşă, a fost, luată, apoi, de Poliţia Locală din Novaci, care a adus-o la un cabinet veterinar din Târgu Jiu.

Dacă nu era adusă la medicul veterinar, căţeluşa nu avea nicio şansă de supravieţuire. „Se poate şi la noi! Mulţumesc Jandarmeriei Montane Rânca şi Poliţiei Novaci pentru implicare!

Un apel la 112 a schimbat viaţa căţeluşei de doar cinci luni accidentată de maşină şi lăsată să agonizeze în zăpadă, la Rânca, cu fracturi multiple la ambele membre posterioare şi bazin plus alte probleme care îi puneau viaţa în pericol. Potrivit martorilor, deşi căţeluşa se zbătea şi plângea îngrozitor, aproape toţi treceau, se uitau şi plecau.

Nu cunosc numele celor care nu au rămas nepăsători şi au sunat dar, dacă văd această postare, vreau să le mulţumesc, pentru că datorită dumnealor căţeluşa Steluţa are acum o şansă la viaţă!

Steluţa a fost adusă ieri la cabinet în şoc hipovolemic şi am reuşit stabilizarea hemodinamică până la ora 3 azi-noapte, deşi au fost momente când am crezut că o pierdem. Azi am transportat-o la un alt cabinet veterinar, pentru radiografiile necesare şi am programat intervenţia săptămâna viitoare!

Va fi un drum lung până la recuperarea completă şi uneori anevoios, dar cred vom reuşi!“, este mesajul transmis pe Facebook de către medicul veterinar Patricia Paraschiv.

Steluţa are nevoie de hrană corespunzătoare şi tratament

„În toată această perioadă va fi internată la cabinet! Cei care doresc să o ajute pot să mă contacteze şi să-i aducă hrană specială necesară în această perioadă.

Costurile care decurg din investigaţiile imagistice, intervenţiile chirurgicale necesare şi tratamente vor fi preluate de Asociaţia Pro Animals, astfel că cei care doresc să ajute o pot face donând pentru acest caz ( contul Asociaţia Pro Animals il puteti gasi pe pagina de facebook)“, a mai transmis Patricia Paraschiv.

