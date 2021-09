Bolnav de COVID-19 externat din spital cu vânătăi la cap şi ochi, într-o stare deplorabilă. „Era un om normal când s-a internat“

Pacientul a fost adus aseară acasă cu o ambulanţă SMURD. Familia a fost şocată de starea bătrânului: nu se putea deplasa pe picioarele sale, nu era lucid, prezenta halucinaţii şi avea echimoze la cap şi la ochi. Mai mult decât atât, pacientul a fost externat din spital fără să se negativeze, iar familia a refuzat externarea sa.

Ion Aurel, ginerele pacientului, a povestit că bătrânului i s-a făcut rău atunci când se afla la ţară, într-o comună din judeţul Mehedinţi. A fost dus, iniţial, pe data de 9 septembrie, la Spitalul Municipal Motru, unde a fost testat pozitiv la COVID-19, după care a fost transferat la Spitalul de Urgenţă Târgu Cărbuneşti: „Atunci când a fost internat, socrul meu era un om normal, care mergea la piaţă, făcea cumpărături, comunica normal şi putea să aibă grijă de el împreună cu soţia sa. A mers la spital pe picioarele lui. Era lucid. Cât timp a fost internat, am mai vorbit cu un coleg de salon, care ne spunea că îi mai deranjează, că se duce la frigider noaptea. Soţia lui a fost adusă şi ea tot cu COVID-19 la spitalul din Târgu Cărbuneşti şi a fost în urmă cu două zile la el la salon, iar atunci era bine, au vorbit şi a recunoscut-o. Astăzi (n.r.-ieri) am fost contactaţi de doamna doctor Neamţu şi domnul doctor Preoteasa că vor să-l externeze. Am întrebat dacă este testat şi mi s-a spus că este în continuare pozitiv, iar eu m-am opus, pentru că putea să-i îmbolnăvească şi pe ceilalţi membri ai familiei. Ne-a spus că nu mai este contagios, iar atunci i-am propus să fie transferat la secţia de geriatrie, dar mi s-a spus că nu îl primesc la spital pentru că este pozitiv. Nu ni s-a spus nimic atunci că prezintă lovituri şi echimoze“.

Medicii recomandă păstrarea unei distanţe de doi metri

Bătrânul a fost adus acasă cu o autospecială SMURD. „Am fost şocaţi de starea lui, în condiţiile în care a fost internat cu o stare generală bună. Nu ne cunoaşte, nu stă în picioare, trebuie să-i punem pampers, nu ştie unde se află, nu ştie cine suntem. Este confuz, crede că este tot la spital. Nu ştie ce s-a întâmplat cu loviturile la cap, pentru că este incoerent“. În plus, susţine ginerele pacientului pe biletul de externare nu scrie nimic de echimozele de la cap şi ochi“.

Aurel Ion mai spune că pe biletul de internare scrie că pacientul prezintă o stare generală medie şi uşoară deshidratare. În schimb, pe biletul de externare din spital se recomandă păstrarea unei distanţe de doi metri, în condiţiile în care el nu este deplasabil şi nu poate să aibă grijă de el: „Se recomandă control cardiologic la şase luni, se recomandă respectarea măsurilor de autoprotecţie, spălarea frecventă a mâinilor, purtarea măştii şi zece zile la domiciliu şi păstrarea unei distanţe de doi metri faţă de persoanele din jur. Păi cum să stăm la o distanţă de doi metri, dacă el nu se poate da jos din pat şi trebuie ajutat să mănânce“.

Ce spune medicul pacientului

Ion Preoteasa, medicul curant al pacientului, a spus că pacientul a fost diagnosticat cu demenţă senilă şi că a prezentat stări de agitaţie. Acesta explică echimozele prin faptul că pacientul a căzut de pe pat: „În cursul internării a fost foarte agitat, având de trei ori recomandare din partea medicului psihiatru pentru transfer la secţia de psihiatrie. Toate acestea au fost aduse la cunoştinţă familiei, inclusiv că în noaptea de duminică spre luni, stând la marginea patului, în prezenţa colegilor de salon şi a doamnei asistente, care era prezentă, a prezentat un episod lipotimic cu cădere de la marginea patului. I s-a acordat primul ajutor şi nu a prezentat semne neurologice. Cu regret spun că a fost un pacient problemă atât pentru cadrele medicale, cât şi pentru colegii de salon, lucru care poate fi confirmat de unul dintre pacienţi. Dânsul a fost externat pentru că nu mai este contagios, iar pentru demenţa lui s-a recomandat consult psihiatric“. Acesta a explicat că echimozele s-au extins ca urmare a tratamentului cu anticoagulante: „Este o echimoză superficială“.