Amendat de poliţie după ce a făcut un „live“ pe Facebook. „Am contestat sancţiunea“

Fănică Bordînc spune că a făcut live-ul din Belgia şi a transmis câteva mesaje unor rude din comuna Padeş, judeţul Gorj, cu care se află în conflict: „Am fost plecat în Belgia. Am făcut un live pe Facebook. Am un litigiu cu verişorii mei din Padeş şi m-am referit la această situaţie. M-am trezit cu procesul verbal, care nu era semnat de martori şi nici de mine, în calitate de contravenient, ceea ce mi se pare anormal. Nici nu mi s-a permis să mă apăr, aşa cum ar fi normal.

Sancţionat în lipsă

Bărbatul susţine că nu a putut să se apere, pentru că nu a ştiut că a fost reclamat de rudele sale. El spune că a contestat amenda, deşi termenul în care putea să facă acest lucru a expirat. Acesta are motive să solicite admiterea acţiunii, deoarece el era plecat în Belgia. „Am fost plecat în Belgia şi nu am primit eu procesul verbal de sancţionare. A fost primit de o altă persoană şi nu am putut să depune contestaţia în termen, fiind plecat din ţară. Am fost amendat în lipsă. Amenda este de 200 de lei. Nu este o sumă mare, dar nu mi se pare corect să o plătesc în urma unui live făcut pe Facebook“.