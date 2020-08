VIDEO Utilajele chinezeşti au dat rateuri la UPS Dragomireşti, iar directorul a fost demis. Protest pe termen nelimitat al salariţilor

Uzina de produse speciale de la (UPS) Dragomireşti, judeţul Dâmboviţa, recent specializată în producţia de măşti de protecţie, a fost vizitată, miercuri, 29 aprilie, de premierul Ludovic Orban, care a inaugurat linia de producţia de măşti de protecţie, alături de el au fost şi miniştrii Virgil Popescu şi Nicolae Ionel Ciucă.

Se anunţa atunci, cu fast, că instalaţia de producţie din China ar urma să se producă aproximativ 500.000 de măşti pe zi, urmând ca în perioada următoare să poată fi produse şi măşti FFP2 sau FFP3.

În realitate însă utilajele, cumpărate la SH, s-au tot defectat, iar în patru luni s-au produs doar 4 milioane de măşti.

Angajaţii spun că totul este o „treabă politică” şi îl susţin în continuare pe directorul schimbat, pentru a manageriat foarte bine activitatea în ultimii ani.

„Considerăm că domnul director s-a dovedit a fi un bun manager. Noi ne-am fosrmat aici un colectiv unit în decurs de zeci de ani, suntem specialişti în diverse direcţii şi ni se pare nejustă şi nedreaptă. Are susţinerea angajaţilor, pentru că el a depus mult efort, mult suflet, e angajat de la început ca inginer, a terminat facultatea, are cunoştinţe, pregătire şi experienţă. De la revoluţie încoace se pun în funcţie oameni fără criteriul competenţei. Noi în uzină am omologat foarte multe produse, de asta şi fiinţăm şi avem profituri foarte mari”, spune Ionel Frunză, inginer ateier cercetare dezvoltare.

„Acum când a început să meargă fabrica, să coatem profit, salariile se dau la timp, cu prime şi cu tot ce decurge, ne-am trezit peste noapte că a fost demis. Noi îl susţinem pe dânsul că a fost capabil. Dacă vine altcineva, din alt domeniu se va distruge absolut tot, toată munca noastră din 40 de ani”, spune oamenii.

Actualul director este în funcţie de 6 ani, timp în care, spun oamenii, în fabrică s-au făcut investiţii importante.

”Nu mi s-a prezentat niciun motiv. Mi s-a spus că se vrea o nouă orientare în managementul uzinei. Vi s-a imputat faptul că producţia de măşti e mică? Da, nu e vina nimănui, nici a mea, nici a muncitorilor. Nu mi s-a imputat asta, dar probabil e unul din motive” explică Necula Cristinel Mihăiţă, fost director.

Salariaţii nu au muncit astăzi şi nici nu vor intra până ce fostul director nu va fi repus în funcţie. La momentul acesta, UPS Dragomireşti a produs doar 20% din producţia de măşti estimată, din cauza utilajelor care s-au defectat în mod repetat.

„Cu toate eforturile pe care le-am făcut şi eu şi toţi oamenii din fabrică, ele nu corespund prevederilor din contract şi probabil asta a deranjat. Ele nu sunt nici la ora puse în funcţiune, recepţionate. Producţie aveţi? da, este, dar nu atât de mare cum a fost stipulat în contract”, adaugă fostul manager.

Până acum au făcut 4 milioane de măşti chirurgicale (3 PLY), dar unitatea A vândut doar câteva mii de măşti. De asemenea, aparatul care face măşti N95 a funcţionat doar câteva zile şi s-au produs aproximativ 30.000 de bucăţi. La UPS Dragomireşti lucrează 180 de oameni.