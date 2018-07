Un primar PSD a semnat iniţiativa „Fără penali“: „Am acceptat pe loc. Trăim într-o lume prea dezbinată şi a fost un gest de bun-simţ din partea mea“

Iniţiativa civică „Fără penali în funcţii publice” îşi propune să adune 500.000 de semnături, pentru ca, aşa cum prevede legea, să poată intra în discuţia Parlamentului în vederea organizării unui referendum pentru schimbarea Constituţiei în acest sens.

Câţiva tineri membri USR, printre care şi un tânăr originar din Pucioasa, au luat legătura cu primarul. „Am fost contactat de aceşti tineri pentru o discuţie legată de iniţiativa pe care ei o susţin. M-au intrebat dacă le răspund solicitării de a semna iniţiativa de modificare a Constituţiei “Fără penali in funcţii publice”. Am acceptat pe loc! De aici şi ţinuta pentru care îmi cer scuze! Dar discuţia a fost mult mai complexă. Mi-ar plăcea ca stimabilii domni (plus o domnişoara) să relateze întreaga discuţie, pentru ca din punctul meu de vedere a fost vorba de mult mai mult decât despre o semnătură”, a precizat primarul Constantin Ana pe Facebook.

Întrebat de ce a ales să semneze o astfel de iniţiativă, edilul a spus că doreşte ca lumea să nu îi mai privească cu alţi ochi pe PSD-işti.

"Este o acţiune firească de a sprijni orice acţiune cetăţeanască. Trăim într-o lume prea dezbinată şi a fost un gest de bun-simţ din parte mea, cred. Suntem oameni normali şi noi, cei din PSD, şi vrem să fim trataţi ca atare. Odată ce am făcut acest gest vreau să fiu urmat şi de alţi colegi de-ai mei de partid. Ce nu s-a spus e că discuţia cu acei tineri a fost mult mai amplă şi i-am întrebat dacă ştiu cu ce se ocupă paramentarii lor de Dâmboviţa, pentru că sunt total absenţi şi nu e normal să nu te uiţi în propria ogradă când îi critici pe toţi. Toţi membrii care au venit la mine erau USR. E un gest de normalitate şi îi îndemn pe toţi să realizeze că nu există oameni buni şi oameni răi, că PSD-itşii nu sunt altfel de oameni”.

Întrebat dacă are emoţii că gestul său va fi sancţionat politic, acesta a spus că nu are nicio emoţie.

„Nu am nicio emoţie. L-am informat pe preşedintele organizaţiei judeţene că am semnat această iniţiativă. Îi îndemn şi pe colegii de partid să facă acelaşi lucru”, a mai spus Ana.

Gestul primarului a fost apreciat de internauţi. „Un om asumat rămâne asumat indiferent de funcţia pe care o are! Felicitări! Sunt mandră cu şi de un asemenea primar”, a spus Laura Jeculescu.

„Fără penali” urmăreşte modificarea Constituţiei

Iniţiativa „Fără penali în funcţiile publice” a fost lansată de USR şi urmăreşte modificarea Constituţiei în acest sens, fiind publicată în Monitorul Oficial, în luna martie. Astfel, se doreşte modificarea articolului 37 din Constituţie, care reglementează dreptul de a fi ales, în sensul completării cu un nou alineat, cel de-al treilea, cu următorul conţinut: „Nu pot fi aleşi în organele administraţiei publice locale, în Camera Deputaţilor, în Senat şi în funcţia de Preşedinte al României cetăţenii condamnaţi definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, până la intervenirea unei situaţii care înlătură consecinţele condamnării."

Comitetul de iniţiativă al campaniei „Fără penali în funcţii publice“ a fost înfiinţat în mod oficial la începutul lunii februarie, printre membrii comitetului numărându-se filosoful şi eseistul Mihai Şora; filosoful, scriitorul şi membrul GDS Gabriel Liiceanu; pianistul şi membrul GDS Dan Grigore; juristul şi membrul GDS Eugen Vasiliu; activistul civic Valeriu Nicolae; preşedintele Asociaţiei Colectiv GTG 3010 Eugen Iancu; membrii grupului “Rezistanţa” Oana Negru şi Mihai Tudorică; reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România Klaus Fabritius; precum şi cetăţeni implicaţi în acţiuni civice.

În ultimele zile, zeci de oameni de cultură au ieşit în stradă în mai multe oraşe pentru a strânge semnături de la trecători. Propunerea a venit de la actorul Marius Manole, iar printre cei care au ales să se implice se numără Oana Pellea, Victor Rebengiuc, Florin Călinescu, dar şi nume ale tinerei generaţii – Ilona Brezoianu, Ada Galeş şi Cristian Bota.

Preşedintele Uniunii Salvaţia România (USR), Dan Barna, a anunţat că s-au strâns 340.000 de semnături din cele 500.000 care sunt necesare până la jumătatea lunii august. Barna a precizat şi că ritmul a crescut în ultimele zile datorită implicării persoanelor publice, potrivit Agerpres.

Barna a menţionat că s-a depăşit pragul de 20.000 de semnături în Bucureşti, Braşov, Sibiu, Cluj, Timiş.