Tratamentul care îi poate reda copilăria unui băieţel de 4 ani, diagnosticat cu autism. Povestea lui Luca

Cei care îl cunosc pe Luca - care a împlinit 4 ani - ştiu că este un băieţel foarte frumos, drăgăstos, dar care nu poate să vorbească şi nici să înţeleagă ceea ce se vorbeşte cu el şi multe altele.

„În lumea în care trăieşte Luca este linişte, o linişte care nouă nu ne place, ne-am dori să ne strige prin casă, să stea liniştit când îi citim o poveste, să meargă pe bicicletă. Diagnosticul lui Luca ne-a schimbat viaţă, rutină în familie şi obiceiurile noastre, totul s-a schimbat, viaţă noastră nu mai este aceeaşi. Am învăţat că Dumnezeu îţi da exact cât poţi să duci şi că raiul şi iadul sunt pe pământ. Când am aflat diagnosticul lui, am crezut că am ajuns în iad şi că nu vom mai ieşi dar cu multă credinţă şi oameni puternici alături, am reuşit să ne mobilizăm şi să ne apucăm de treaba”, este mesajul familiei.

Părinţii lui Luca au încercat cam tot ce se poate face în procesul recuperării lui: teste, analize, terapia ABA, Kinetoterapie, terapie 3C.

După o documentare amănunţită, au găsit o abordare inovativă care constă într-un transplant de celule stem la una din cele mai bune clinici de profil din lume şi anume Panama. Costul intervenţiei se ridică la peste 16.000 EURO plus cheltuielie de transport şi analize.

„Aşadar, apelez la voi şi bunătatea voastră, la cei care ne cunoaşteţi şi care nu, să încercăm să strângem această suma. Puţîn câte puţîn, suntem încrezători că vom reuşi să ajungem cu Luca în Panama să realizăm această procedura şi suntem nerăbdători să împărtăşim cu voi primele lui progrese. Ne dorim să fie gălăgie la noi în casă şi că Luca să se apropie cât mai mult de un copil normal. Ajutaţi-ne să facem acest transplant în Panama”, spun părinţii.

Dacă aveţi firme puteţi redirecţiona impozitul pe venit/profit către asociaţia noastră LUCA Ionuţ sau direct în contul bancar al asociaţiei şi:

ASOCIAŢIA ”LUCA IONUŢ”

CUI 40252180

IBAN RO72BRDE160SV44628691600

