Sute de asistaţi social din Dâmboviţa au aflat cu stupoare că trebuie să dea banii înapoi pentru că au jucat la păcănele

Mulţi dintre jucători sunt din comuna dâmboviţeană I.L. Caragiale. Amatori de jocuri de noroc şi abonaţi la banii statului, s-au trezit că trebuie să înapoieze sume uriaşe.

Beneficiarii de ajutor social apar în evidenţa Curţii de Conturi cu venituri realizate din jocuri de noroc şi nedeclarate.

În judeţul Dâmboviţa, în urma controalelor efectuate de AJPIS au fost înregistrate 182 de suspiciuni cu privire la asistaţi social care înregistreaza venituri din jocuri de noroc. Suma datorată de aceştia se ridică la 67.828 lei.

„Trebuie să dau câte 150 de lei pe lună, din 350 de lei cât primesc pentru că am jucat la jouri de noroc. Am jucat de mult, am luat u bilet şi pentru ăla”, ne-a povestit o localnică.