Sursa îmbolnăvirilor în lanţul de cofetării din Târgovişte: „O manifestaţie publică neconformă”

„Sursa îmbolnăvirilor este participarea a trei angajate, în timpul liber, la o manifestaţie publică neconformă normelor legale privind prevenirea răspândirii virusului. Nu ştim câte zile au fost la serviciu infectate întrucât nu prezentau absolut niciun simptom, însă facem precizarea că au anunţat autorităţile în vederea testării după 12 zile de concediu medical şi după alte două zile au anunţat şi conducerea firmei că au fost depistate pozitiv. Duminică 28 iunie, când am aflat vestea, am înterupt concediul, ne-am întors în localitate şi am făcut demersuri telefonice insistente în vederea testării întregului personal la o prestigioasă firma calificată în acest sens”, a precizat Valentin Lixandroiu, director SC HAPPY DAY SRL.

Testarea s-a făcut în două tranşe - luni şi marţi - iar rezultatele au venit corespunzător, în două zile consecutive, marţi şi miercuri.

Marţi 30 iunie, după aflarea primelor rezultate, conducerea a„ decis închiderea de îndată a unităţii.

Este important de ştiut că absolut tot personalul depistat pozitiv era asimptomatic. Nu prezenta nici cea mai mică urmă de îmbolnăvire, fapt pentru care, doar ideea de protecţie a clienţilor şi angajaţilor noştri ne-a determinat să declanşăm această investigare din proprie iniţiativa. Miercuri 1 iulie, laboratoarele şi maşinile de transport au fost dezinfectate de către o firma profesională, însă acestea vor rămâne închise pentru o perioada de 14 zile, aşa cum prevede cadrul legal”, a mai spus Valentin Lixăndroiu.

Aceta îndeamnă pe toată lumea să respecte normele legale de prevenire recomandate de autorităţi în vederea protejării celor din jur şi a neexpunerii altor persoane la consecinţe medicale, financiare sau de altă natură, indiferent care sunt urmările în plan personal, pentru că responsabilitatea socială este esenţială în aceste vremuri, mai mult decât oricând.













DSP Dâmboviţa precizează că acţiunea de testare a fost demarată la cererea conducerii lanţului de cofetării. „La iniţiativa conducerii respectivului laborator de cofetărie, în data de 29 iunie 2020 a fost demarată acţiunea de testare profilactică a 47 de salariaţi, din care 13 sunt cazuri pozitive, asimptomatice. Acţiunea de testare profilactică a fost determinată de cele 2 cazuri index, simptomatice, apărute în cadrul societăţii în zilele de 24 şi 25 iunie 2020. Ancheta epidemiologică demarată de către Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa a identificat până la acest moment, un număr de 68 de contacţi direcţi”, se arată într-un comunicat al DSP Dâmboviţa.





Pentru neconformităţile identificate ca urmare a controlului igienico-sanitar efectuat la acest laborator de cofetărie, D.S.P. Dâmboviţa a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 10.000 de lei şi a impus societăţii comerciale ca în regim de urgenţă, să aplice toate măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătăţii numărul 831/2020.