Roboticieni de la Carabella au trecut la maşini de curse. Au luat locul întâi la  „Bolts and Speed” FOTO

Bolts and Speed. FOTO: Under Construction Târgovişte

Tinerii târgovişteni de la „Under Construction Târgovişte” au câştigat 3 din patru probe, la competiţia de robotică „Bolts and Speed”. Târgoviştenii au obţinut locul I la toate probele: Off-road, Drag şi Rally.

Toate competiţiile a fost cronometrate, iar echipa cu cel mai bun timp la o anumită competiţie a fost câştigătoarea acesteia.

Aceasta a fost prima ediţie a competiţiei de maşini-robot „Bolts & Speed” şi la ea au participat 12 dintre echipajele de top din programul FIRST Tech Challenge Romania, cel mai amplu program de robotică din România, pentru elevii de liceu.

Echipele participante au avut de construit un prototip de maşină, din piese proprii.

“Bolts and Speed” este un eveniment organizat de Bolts and Gears, cu scopul de a prelungi entuziasmul sezonului de FTC.



„Echipa noastră a participat în perioada 4-8 iulie 2022 la competiţia Bolts and Speed organizată de echipa Bolts and Gears din Bistriţa. A fost ceva nou pentru noi deoarece am trecut de la a construi roboţi la a construi maşini de curse. Suntem mândri de noi pentru că am reuşit să facem faţă provocării şi să avem şi rezultatele mult dorite. Le mulţumim celor de la Bolts and Gears pentru profesionalismul de care au dat dovadă, dar şi celorlalte echipe participante pentru atmosfera minunată pe care au creat-o”, a spus profesorul Liviu Riza, îndrumătorul echipei câştigătoare.

Robotul „Adina”

Elevii claselor finale de la Colegiul „Constantin Carabella“ din Târgovişte au creat robotul ADINA, care, spun ei, este capabil să adune bile dintr-un ţarc şi să recunoască culori şi forme cu ajutorul unei camere de luat vederi. Este construit integral de elevi din plastic şi aluminiu, iar softul este cumpărat de pe internet.

Adina e cel mai titrat robot al elevilor de la Carabella, robotul care a jucat finala pe divizie la Naţională.

I s-a strigat numele de către toată Polivalenta în Bucureşti. „E robot de competiţie, trebuie să execute sarcini precise. În fiecare an avem o temă nouă. În sezonul anterior, robotul avea o parte de autonomie de 30 secunde, în care cobora de pe un obiect singur, trebuia să recunoască cubul dintre două bile şi un cub şi să îl mute din loc. Toate acestea se întâmplă în 30 de secunde de autonomie completă. Copii dau doar play şi nu se ating de controlere. După aceea sunt 2 minute în care robotul e controlat. Totul se face sub o presiune mare. Sunt 4 roboţi în teren. Nu au voie să se atingă, să se atace, nimic”, adaugă profesorul.