Primarul care a fost făcut cetăţean de onoare al comunei pe care o conduce de 18 ani şi a plâns la ceremonie: „Sigur că au fost lacrimi de emoţie”

Aceeaşi distincţie i-a fost acordată şi preşedintelui PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu, prezent şi el la eveniment, pentru sprijinul adus localităţii, dar şi tenorului Florin Georgescu, fiu al satului.





Pe reţelele de socializare s-a vorbit de faptul că edilul şi-ar fi acordat singur această distincţie, însă aceasta a declarat că totul s-a desfăşurat conform legii şi nu primeşte niciun fel de foloase.

„Eu sunt la al 5-lea mandat, iar în şedinţa din aprilie, la propunea viceprimarului, Consiliul Local a votat în unanimitate proiectul, atât consilierii PNL, cât şi cei PSD. Este o plachetă onorifică. Nu implică niciun fel de foloase. Este o manipulare toxică ideea că mi-am acordat-o singur. Este un regulament tip, aprobat de Consiliul Local. Este o distinţie pentru ce am făcut în această localitate în ultimii ani. Placheta a fost înmânată de domnul vice. Am respectat legea şi hotărârile în vigoare. Propunerea a fost dusă la Prefectură şi aprobată. Sigur că au fost lacrimi de emoţie. De 5 ani nu s-a mai ţinut zilele comunei, pentru că ne-am axat pe investiţii. Fiind în an centenar am zis să facem sărbătoarea la acest mod. Cum să mi-o dau singur? E ilegal!”, a precizat edilul Ion Dicu (PSD).

Proiectul de Hotărâre prin care primarul în vârstă de 44 de ani a primit titlul de Cetăţean De Onoare a fost aprobat 27 aprilie şi a avut la bază un referat întocmit din viceprimarul Ion Olîc. „Motivaţia pentru acordarea titlului de cetăţean de onoare domnului primar a fost implicarea în proiectele de dezvoltare ale comunei”, a precizat pentru „Adevărul”, viceprimarul comunei Ion Olîc.