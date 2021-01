Fostul căpitan al Chindiei, Liviu Mihai, a revenit la Farul Constanţa

“Nu a fost o decizie grea, aici este locul unde am încheiat junioratul, aici m-am lansat în fotbalul mare, aici am debutat în Liga 1. Aşa că mi-a fost uşor să aleg”, a spus Liviu Mihai, care a ajuns astăzi sub comanda antrenorului Ianis Zicu în cantonamentul de la Bucureşti.

Venit la Constanţa la 16 ani, mijlocaşul central şi-a făcut debutul în prima ligă la FC Farul şi speră să pună umărul la revenirea alb-albaştrilor în Liga 1.





“Este un proiect serios şi există stabilitate din toate punctele de vedere. Grupul este bun, o echipă omogenă, şi cu câteva achiziţii putem să ne îndeplinim obiectivul. Să fim în primele 6 la finalul sezonului regular şi să atacăm promovare. Putem să realizăm acest lucru pentru că depindem doar de rezultatele noastre. Am experienţa promovărilor cu Astra, Petrolul, Iaşi şi Chindia. După ce am intrat în Liga 1 cu echipa din oraşul meu natal, îmi doresc să fac asta şi cu echipa care m-a lansat în fotbalul mare”, a mărturisit Liviu Mihai, care devine astfel “veteranul” echipei.

De-a lungul carierei, Liviu Mihai a mai evoluat la Astra, Petrolul Ploieşti, Unirea Slobozia, Politehnica Iaşi, Chindia Târgovişte, iar în prima parte a acestui sezon a jucat pentru Turris Turnu Măgurele, bifând 13 meciuri şi reuşind un gol, cu Dunărea Călăraşi, şi o pasă de gol.





El a adunat 31 de meciuri şi 2 goluri în Liga 1, dar şi peste 200 meciuri şi 50 de goluri în Liga a 2-a.

Redebutul oficial în tricoul Farului s-ar putea produce chiar împotriva echipei de oraşul său natal, Chindia Târgovişte, în meciul din optimile Cupei României, programat pe 10 februarie, la Constanţa.