Experienţa traumatizantă a unei asistente medicale, în lupta cu SARS-CoV-2: „E cea mai perfidă boală”

Tatiana Trandafir, o asistentă de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte, a vorbit pe pagina sa de Facebook despre experienţa COVID, spunând că este „cea mai perfidă boală”.

Femeia spune că viaţa ei s-a schimbat radical în ultimul an, trăind mereu în alertă cu teama de a nu se îmbolnavi, de a nu-i îmbolnavi pe cei dragi şi ducând mereu cu ei povara dramelor văzute în spital. Cu toate acestea, inevitabilul s-a produs.

„Am decis să vă împărtăşesc experienţa mea cu acest virus, care ne-a schimbat vieţiile şi unora le-a răpit persoane dragi. Am conştientizat încă de la începutul pandemiei că acest nou virus este contagios, agresiv şi cu o evoluţie imprevizibilă, indiferent de vârsta persoanei care i-a căzut victimă. M-am protejat, mi-am protejat familia, colegii, prietenii, pacienţii şi pe toate persoanele cu care am interacţionat. Dar într-o zi am prezentat unele simptome uşoare, ca o răceală. Mi-am spus că va trece, mai răcim. Nu au trecut câteva ore că simptomatologia s-a amplificat, apărând şi alte manifestări, din ce în ce mai agresive, devenind insuportabile. Durerile osoase, musculare, de cap mă chinuiau groaznic. Medicaţia nu mă ajuta decât foarte puţin. Au apărut şi rinoree, dureri de gât, ameţeală. M-am testat, rezultat pozitiv la SARS CoV-2, deci aveam COVID”, spune Tatiana.

Asistenta povesteşte că a început să îşi administreze o medicaţie adecvată, la indicaţia medicului de familie.

„În două zile deja nu mă puteam deplasa prin casă, oboseala şi transpiraţia abundentă s-au instalat şi ele ca să întregească tabloul. Acum ştiam că trebuie să lupt şi cu psihicul. Dacă mă atacă şi aici, mă distruge, îmi spuneam. Trebuie să îl înving. Am trecut prin multe, voi ieşi învingătoare şi acum, aşa mă impulsionăm. Mi-am adunat toate resursele, medicaţia mă ajută, saturaţia în oxigen nu scădea, febra nu îşi făcuse apariţia, deci eram pe drumul cel bun. Acum sunt bine, am învins...dar am trecut printr-o perioadă grea. Nu vă sugerez, vă rog, protejaţi-vă, luaţi în calcul vaccinarea, nu ştiu, ce vreţi fiecare dar aveţi mare grijă. Este cea mai perfidă boală. Acum eşti bine, mâine eşti distrus. Vă doresc multă sănătate”, adaugă Tatiana Trandafir.

