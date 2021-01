Dragoste cu scântei. Un bărbat a incendiat casa concubinei sale. Fiul femeii, de 6 ani, se afla înăuntru VIDEO

Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, de fel din Ludeşti, jud. Dâmboviţa, nu este la prima faptă de acest gen. În luna decembrie a bătut-o pe femeie şi a înjunghiat-o în spate. Acum a incendiat uşa de la casă.

„Seara a fost cu un băiat până la măgura, a venit, stat aici ce a stat şi după ce a plecat băiatul ăla a început să mă bată, a dat şi în băiat. La urmă mi-a dat foc la casă. eu am apucat de am ieşit cu băiatul. A mai făcut d-astea. M-a înjunghiat cu cuţitul. Eu am sunat la Poliţie, voia sa fugă. Veniţi domne, mi-a dat foc la casă, îmi arde casa, rămân în câmp”, a povestit femeia.

De teamă, femeia a sunat la 112, iar poliţiştii l-au prins pe autor. Vecinii i-au sărit în ajutor femeii şi au intervenit să stîngă flăcările.

„Ce trebuie să facă legea, să facă. De obicei nu prea îşi face treaba. E un om violen dacă a înjunghiat-o, i-a dat foc la casă”, spun vecinii femeii.

Cazul este intrumentat acum de un procuror, iar poliţiltii din Găeşti au emis şi un ordin de protecţie provizoriu prin intermediul căruia a fost dispusă masura interzicerii apropierii de femeie la mai puţin de 100 metri.

Potrivit Poliţiei, bărbatul este acuzat de acuzat de săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi distrugere

„La data de 19 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 8 Poliţie Rurală Valea Mare au fost sesizaţi de o femeie, cu privire la faptul că a fost alungată din locuinţă, împreună cu copilul, de către concubinul sau. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde, la poarta locuinţei, au identificat femeia de 49 de ani, din localitatea Miloşari, şi copilul ei, un minor în vârstă de 6 ani. Totodată, poliţiştii au procedat la identificarea şi imobilizarea barbatului reclamat, de 49 de ani, care, pe fondul unui conflict spontan, ar fi agresat partea vatamata şi ar fi incendiat usa de acces în locuinţă”, arată IPJ Dâmboviţa.







Faţă de bărbat se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de violenţă în familie şi distrugere, fapte prevazute de art. 199 şi art. 253 din Codul Penal.

El a fost reţinut pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă, cel în cauză fiind introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Dâmboviţa.