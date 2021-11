Primăria de la ţară cu 100% angajaţi vaccinaţi anti-COVID.  Este excepţia de la regulă în judeţul Suceava

Prefectura Suceava a întocmit o statistică din care rezultă că aproape 50% dintre angajaţii celor 114 primării din judeţ sunt vaccinaţi anti-COVID.

Singura primărie cu grad maxim de imunizare este Fundu Moldovei, care are 25 de angajaţi. Contactat telefonic, primarul localităţii, Tudor Ion Zdrob, a explicat că nu a făcut nimic deosebit ca să-i convingă pe salariaţi să se vaccineze. Angajaţii au luat această decizie, după ce anul trecut doi dintre ei au fost spitalizaţi din cauza COVID-ului.

„Suntem un colectiv unit. Am discutat şi am decis să ne vaccinăm. Nu pot să spun că am fost primul la vaccinare, pentru că nu a fost aşa.

Am fost 20 într-o zi la spital ca să ne imunizăm şi n-am ajuns primul. Vă spun cu sinceritate, şi eu am fost surprins să aflu că suntem singura primărie din judeţ cu 100% vaccinaţi”, a mai spus primarul.

Pe de altă parte, potrivit Prefecturii, Primăria oraşului Solca n-are niciun salariat din aparatul propriu imunizat. Singurii vaccinaţi sunt primarul şi viceprimarul.

În primăriile Hârtop, Ulma şi Moldova Suliţa există câte un singur salariat vaccinat.

Pe de altă parte, gradul de imunizare în Primăria Suceava este de 67,51%, la Câmpulung Moldovenesc – 57,30%, Fălticeni cu 79,51%, Rădăuţi - 38,04, Vatra Dornei - 35,48. S-au imunizat 70% dintre angajaţii Primăriei Frasin şi 73,33 la sută dintre salariaţii Primăriei Gura Humorului.

Gradul de imunizare la nivelul populaţiei judeţului Suceava este sub 30%, Judeţul se află pe ultimul loc la nivel naţional.

