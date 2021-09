Prefectul Sucevei, după ce a fost demis de Guvernul Cîţu: „Nu este just. Noi, aici, n-am colaborat cu AUR“

Întrebat dacă i se pare justă decizia Guvernului Cîţu de demitere a prefecţilor şi subprefecţilor din partea USR-PLUS, în contextul crizei guvernamentale, prefectul Sucevei, Iulian Cimpoeşu, a spus că se aşteapta la o astfel de reacţie când a văzut că au fost demisi secretarii de stat susţinuţi de USR-PLUS.

Oficialul a mai spus că pe plan local a fost reprezentantul coaliţiei de guvernare USR – PLUS – PNL şi nu a vorbit doar în numele partidului care l-a susţinut ca să preia funcţia de la vârful Prefecturii.

„Niciodată nu am vorbit doar strict în numele USR – PLUS, am vorbit în numele coaliţiei de guvernare. Am fost reprezentanţii Guvernului în teritoriu. Am colaborat foarte bine cu cei doi subprefecţi PNL. Noi, pe plan local, n-am colaborat cu AUR. Pe unde cred că este vorba despre poliţie plătite”, opinează Iulian Cimpoeşu.

La sfârşitul săptămânii trecute s-au împlinit şase luni de când Cimpoeşu a preluat funcţia de prefect şi a dat publicităţii un raport de activitate.

