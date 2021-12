Pădurarul care i-a terorizat fiica şi i-a distrus maşina ecologistului Tiberiu Boşutar, condamnat definitiv

Magistraţii Curţii de Apel Suceava au respins apelul pădurarului care l-a atacat pe Tiberiu Boşutar, în iulie 2020, pe un drum forestier din zona de munte a judeţului.

Agresorul a fost condamnat la 7 luni de închisoare cu suspendare, pentru comiterea infracţiunilor de „distrugere” şi „ameninţare”. Bărbatul nu a fost pus să plătească şi pagubele materiale provocate de bătăuş pentru că victima nu a depus o solicitare în acest sens.

„Eu am procese în fiecare săptămână în diferite cazuri. Am aflat din presă că instanţa s-a pronunţat în cazul pădurarului. N-am primit încă nimic acasă. Nu am solicitat despăgubiri pentru că am aşteptat să se ofere pădurarul să plătească ce a stricat, dar nu s-a întâmplat. Am fost întrebat în instanţă dacă l-am iertat, eu l-am iertat, dar nu mi-am retras plângerea pentru că n-ar fi fost corect. N-am avut şi nu am nimic cu omul ăsta”, a declarat Boşutar.

El a explicat că pagubele produse de pădurarul care i-a spart două geamuri de la maşină nu au fost foarte mari. Înainte de acest atac, Boşutar a mai fost agresat de nişte indivizi care au intrat intenţionat în maşina în autoturismul său. Valoarea pagubelor produse de cele două atacuri se ridică de 45.000 de lei. „Reparaţiile costau mai mult decât maşina”, a spus ecologistul.

Referitor la atacul din iulie anul trecut, vă amintim că Tiberiu Boşutar se afla pe un drum public de unde transmirea în direct pe Facebook informaţii referitoare la posibile tăieri ilegale. În maşină îl aştepta fiica sa, o tânără de aproximativ 16 – 17 ani.

Activistul spunea în timpul filmării că un pădurar pe care l-a acuzat că participă la furtul de material lemnos se plimba cu maşina pe lângă el.

La un moment dat, pădurarul a oprit maşina, a coborât şi s-a îndreaptă spre activist împreună cu o altă persoană. Ecologistul şi-a dat seama că intenţiile celor doi nu erau dintre cele mai paşnice şi atunci s-a urcat repede în maşina sa.

Numai că înainte să reuşească să plece de pe loc, cei doi agresori i-au lovit autoturismul cu o scândură care avea cuie. Agresorii au spart luneta maşinii activistului şi au forţat scândura în interiorul autovehiculului.

În timpul atacului, fiica lui Boşutar vorbea cu cineva la telefon în încercarea disperată de a obţine ajutor. Tânăra era extrem de speriată. „Poliţia, vino repede după noi! Repede! Te rog repede! Sună la Poliţie! Vin cu noi, ne omoară acum! Mergi mai repede, te rog!”, a spus fata.

În ciuda atacului înfricoşător, Tiberiu Boşutar nu a oprit Live-ul de pe Facebook. „Hoţii de lemne ne-au spart maşina. Uitaţi-vă ce am păţit. Uitaţi-vă ce mi-a făcut pădurarul. Asta-i România, asta-i. Asta ne fac hoţii de lemne. Ne-a atacat exact pădurarul pe care l-am filmat. Oameni buni, în ziua mare, n-avem voie să vorbim. Eu cu fetiţa mea. (...) Aţi văzut ce face mafia lemnului? (...) Să nu avem voie să discutăm, să nu avem voie să filmăm în ziua mare?”, a întrebat retoric Boşutar.

