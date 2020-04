Mărturii sfâşietoare despre tratamentul inuman de care au parte pacienţii din Spitalul Suceava: „Ne mor părinţii în chinuri, de foame. Voi ce faceţi?“

Mărturiile rudelor pacienţilor internaţi la Spitalul Judeţean Suceava sunt sfâşietoare. Oamenii spun că bolnavii nu primesc apă, mâncare suficientă, şi nici tratamentul corespunzător.

Scriitoarea Ioana Chicet – Macoveiciuc a postat pe pagina ei de Facebook „Prinţesa urbană” un mesaj în care arată că socrul ei se numără printre bolnavii internaţi. Bărbatul este în stare gravă, are pneumonie, respiră greu „încât nu poate să vorbească”.

”În 24 de ore nu l-a văzut niciun medic. Nu a fost testat. Ştim de la el, am vorbit cu el constant până astă seară la 8. Nu este dus la dializă, deşi viaţa lui depinde de dializă făcută la 3 zile. Azi s-a încheiat a patra zi. Nu i se ia glicemia, nu i se oferă tratament. Cei care ne-au răspuns la telefon mint. Ba că a fost dus la dializă (nu a fost), ba că a fost văzut de medic (nu a fost văzut). Ştim de la el. De patru ore nu mai răspunde nimeni la niciun telefon. Nu primeşte oxigen, nu ştim dacă poate fi externat, nu ştim dacă ar putea fi locuri la urgenţă, dacă e ceva ce poate face cineva pentru el. De ce nu este dus măcar la dializă? De ce nu primeşte tratament? Un fir cu oxigen la pat? Omul se sufocă. De ce l-au mai internat, dacă nu îl izolează (e în salon cu alţii), nu îl tratează, nu îl testează, ba îl mai şi privează de tratamentul şi procedurile care îl ţin în viaţă? Cine ia aceste decizii? Nu avem informaţii. Ce pare acum este că nu are nicio şansă”, a arătat scriitoarea.

Pe de altă parte, suceveanca Lili Ohei a scris pe Facebook despre o altă dramă. O femeie imobilizată la pat nu a fost schimbată de două zile. Fiica acesteia se află în străinătate şi încearcă să comunice cu cadrele medicale telefonic, dar nu reuşeşte.

„Ea este în Austria la muncă şi mama ei a fost internată în urmă cu două săptămâni la spital, pe secţia de diabet, şi a fost infectată cu COVID 19. Stă acum internată la etajul IV, camera P 16 şi este terminată. Nu are apă, nu are mâncare, are nevoie de scutece de unică folosinţă. Stă neschimbată de două zile si e disperată, deshidratată de la diaree. Ne mor părinţii în chinuri şi de foame. Voi ce faceţi?”, a întrebat suceveanca.