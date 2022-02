Femeie păcălită pe Facebook de un fals preot care cerea bani de la credincioşi. Reacţia arhiepiscopului Sucevei

„Înaltpreasfinţia voastră, sper să nu vă deranjez sau tulbur cu problema mea. Navigând pe Facebook m-am înscris în grupul Preoti cu har. Acolo se deschid mai multe discuţii despre anumiţi părinţi, duhovnici. La o întrebare adresată de o membră a grupului, legată de o problemă pe care aceasta o avea, s-a oferit un domn, pe nume Ion T., să o ajute, spunând că el cunoaşte un părinte şi că oricine are nevoie de ajutor să îl contacteze”, acestea sunt primele rânduri ale mesajului transmis de o enoriaşă Înaltpresfinţitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.

Apoi, femeia a relatat că a intrat în vorbă cu domnul T, care i-a dat un număr de telefon, spunând că este al părintelui Nicolae, care slujeşte la o mănăstire din Bucovina, situată în apropiere de comuna Brodina, Poiana Pocreaca.

„Am început să vorbesc cu aşa-zisul părinte Nicolae, care spunea că are 80 de ani, schitul unde slujeşte aparţine de Mănăstirea Putna, are în grijă câţiva bătrâni. Apoi a început să ceară sume destul de considerabile de bani, ba că nu are medicamente pentru bătrâni; eu am trimis câte 35 de euro pe lună, într-un cont dat de părintele. Era foarte insistent, cerea mereu bani. Văzând situaţia, am întrebat la Mănăstirea Putna, dar nimeni nu ştia nimic. Când i-am zis părintelui că m-am interesat, el a început să spună că, de fapt, ei aparţin de Sihăstria Putnei. Am zis că îl sun pe părintele stareţ Nectarie. În clipa aceea, el mi-a blocat numărul. Toate discuţiile cu acest părinte au avut loc pe WhatsApp”, a arătat femeia.

Ea a precizat că a decis să-i scrie ierarhului Bucovinei ca să-l informeze că există un bărbat care induce lumea în eroare, folosindu-se de numele mănăstirilor Putna şi Sihăstria Putnei.

„Profită de buna credinţă şi de necazul oamenilor”

Liderul bisericii ortodoxe din Bucovina i-a transmis enoriaşei că „preoţii cu har sunt cei care slujesc lui Dumnezeu şi Bisericii în smerenie, cu credinţă şi cu bună rânduială, nu cei care înşeală oamenii prin intermediul tehnicii moderne, afişându-se ca fiind mari făcători de minuni”.

„Din nefericire, în ultima perioadă s-au înmulţit solicitările de ajutor distribuite (îndeosebi) prin intermediul diferitelor reţele de socializare din partea unor persoane străine Bisericii. Păcatul este al lor, întrucât profită de buna credinţă, dar şi de necazul oamenilor. Din acest motiv, vă îndemn să fiţi cu multă luare aminte atunci când sunteţi solicitată de persoane necunoscute să faceţi astfel de fapte de milostenie, fie în bani, fie în bunuri materiale. O zi binecuvântată!”, a conchis ÎPS Calinic.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Misterioasa Tapae, locul numit Porţile de Fier ale Transilvaniei, al sângeroaselor bătălii între daci şi romani FOTO

Eşecul mega-proiectelor de salvare a Văii Jiului: telegondolele, şoseaua din inima munţilor şi minele-muzeu VIDEO

Colonia, primul cartier din Valea Jiului. Cum arată acum locul comparat de Iorga cu oraşele bogate ale Americii VIDEO