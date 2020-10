Demisii la vârful PSD Suceava din cauza prezenţei pe liste a fiului lui Piedone: „Se dictează de la Bucureşti”

Senatorul Virginel Iordache a demisionat din funcţia de trezorier al PSD Suceava, primarul de Fălticeni, Cătălin Coman şi deputatul Alexandru Rădulescu au demisionat din funcţiile de vicepreşedinte.

Marea nemulţimire în cazul celor trei este că pe lista care s-a întors de la Bucureşti cu ierarhizarea candidaturilor pentru Senat şi Camea Deputaţilor se regăseşte pe un loc considerat eligibil fiul primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, Vlad Piedone.

„Funcţia de vicepreşedinte a unei organizaţii presupune că ai un cuvânt de spus, în sensul că îi reprezinţi pe cei din acea organizaţie şi poţi lua anumite decizii în numele lor şi faţă de care răspunzi. După modul în care s-au întocmit listele pentru alegerile parlamentare, se vede că cei care conduc organizaţia judeţeană nu au niciun cuvânt de spus. Am vorbit cu primari, am vorbit cu membrii de partid şi am spus că îmi pare rău pentru că noi nu am decis nimic, nu putem decide nimic.

Se dictează de la Bucureşti sau sunt alte interese şi atunci cum pot eu să mai fiu în fruntea acestei organizaţii dacă nu pot decide. Nu mă refer la lipsa mea de pe listă, nici pe departe, pentru că nu am infatuarea care să mă facă să cred că fără mine moare lumea, dar se impune prezenţa pe lista candidaţilor social democraţi suceveni a unei persoane din Bucureşti care nu se remarcă prin nimic, care nu există practic în viaţa politică şi socială a României, cu atât mai puţin în judeţul Suceava”, a declarat Alexandru Rădulescu pentru presa locală.

El a mai spus că l-a auzit pe preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, vorbind despre calităţile lui Vlad Piedone.

”Am văzut şi explicaţia preşedintelui partidului, Marcel Ciolacu, care spunea că (n.r. – Vlad Popescu) este o persoană foarte bine pregătită profesional şi nu are probleme cu DNA-ul. Păi asta nu este o calitate, asta este o normalitate”, a spus sursa citată.

Anterior, primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, a declarat că zeci de aleşi locali din judeţ vor boicota alegerile parlamentare pentru că organizaţia judeţeană Suceava nu s-a făcut auzită la Bucureşti.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Mesaj incredibil al unui liberal: „Am cedat Timişoara unor personaje virulente, pe care obişnuiam să le batem în şcoală şi cărora le furam mâncarea”

Medic, despre un nou lockdown: „Cât timp am putea rămâne aşa? O lună? Pe urmă nu ne întoarcem la aceleaşi condiţii?“ Ce soluţii oferă