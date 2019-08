De ce au abandonat primăriile proiectul grupurilor sanitare în containere: „Din păcate, şcoala nu începe pentru toţi copiii la fel“

Mai sunt doar două săptămâni până la începutul noului an şcolar şi nu s-au schimbat prea multe în judeţul Suceava în privinţa infrastructurii educaţionale. Cele mai multe şcoli nu au reuşit să scape de wc-urile din curte, deşi Ministerul Educaţiei a susţinut că are soluţii pentru acest neajuns.

La începutul lunii mai, fostul ministru al Educaţiei Ecaterina Andronescu a venit la Suceava într-o vizită de lucru şi a anunţat că 76 de şcoli vor primi bani pentru a rezolva problema toaletelor din curte. Fostul ministru a spus că se vor aloca fonduri pentru ca primăriile să amenajeze toalete în containere lipite de şcoli. Ecaterina Andronescu a explicat atunci că sistemele modulare vor fi încălzite şi vor avea apă. Vestea a fost privită cu ochi buni de părinţii, elevii şi profesorii din judeţul care se află pe locul al doilea pe ţară ca număr de unităţi de învăţământ cu wc-ul în curte, după judeţul Vaslui.

O lună mai târziu, a fost publicată în Minitorul Oficial o Hotărâre de Guvern prin care s-au alocat puţin peste două milioane de lei pentru containere, numai că lista şcolilor beneficiare s-a micşorat de la 76 la 29.

WC-ul şcolii din Mitocaşi este în curte. FOTO: Oana Şlemco

Cu doar două săptămâni înaintea începerii anului şcolar, Inspectoratul Şcolar Suceava informează că niciuna dintre cele 29 de unităţi şcolare nu are şi nici nu va avea până pe 9 septembrie o toaletă civilizată. În plus, doar 7 dintre primării au anunţat că sunt de acord să comande containere.



„Poate că la noi, în Bucovina, lumea ţine mai mult la construcţiile puternice, aşezate, este un fel de mândrie de gospodar şi au avut reţineri (n.r. - primarii şi consiliile locale) în adoptarea acestei idei, care mie, în acest moment, nu mi se pare de refuzat, fiind vorba despre costuri mai mici”, a declarat Gabriela Mihai, inspector general la Inspectoratul Şcolar Suceava.



Ea a mai spus că în aceste zile echipe mixte de control, din care fac parte angajaţi ai Inspectoratului Şcolar, Prefecturii, Direcţiei de Sănătate Publică şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, fac controale la şcoli. Gabriela Mihai a fost pe teren şi a verificat deja 50 de unităţi de învăţământ, ajungând la concluzia că „din păcate, şcoala nu începe pentru toţi copiii la fel”.

„Containerul merge unde sunt activităţi culturale de o zi“

Unii primari au respins ideea containerului pentru că n-au înţeles de la început despre ce este vorba. De exemplu, alesul local de la Drăgoieşti, Lică Cepoi, crede că localitatea pe care o administrează a primit 50.000 de lei de la Ministerul Educaţiei ca să construiască toalete ecologice, despre care spune că pot fi folosite doar o zi şi nu mai mult. Lică Cepoi nici nu-şi imaginează că un container poate fi încălzit.

Lică Cepoi, primarul comunei Drăgoieşti. FOTO: Oana Şlemco

„Containerul nu este valabil. La iarnă, având în vedere condiţiile care sunt la noi de vreme rea şi de frig, copilaşii cum să se ducă la container? Eu am căutat ca banii pe care i-am primit de la Inspectoratul Şcolar să-i folosesc pentru a amenaja două încăperi în interiorul şcolii. Copiii sunt mici. Dacă îi bag în container nu am făcut nimic. Am demarat lucrările şi în două sau trei săptămâni terminăm de amenajat grupurile sanitare. Vreau să fac toaletă cu apă, cu scurgere. Containerul îl montez în cinci minute, dar nu pot. Copiii sunt mici şi trebuie să-i protejez. Containerul merge unde sunt activităţi culturale de o zi. E nevoie la o sărbătoare, la ceva, ai rezolvat treaba, ai adus container. Nu, eu vreau să fie lucru bun”, a arătat alesul local.

Pe de altă parte, unii primari spun că nu au primit banii în cont. Fondurile au fost alocate de Ministerul Educaţiei în contul Inspectoratului Şcolar, care ar fi trebuit să le distribuie primăriilor. Este cazul comunei Mitocu Dragormirnei, care are două şcoli pe lista de la minister pentru montarea de containere.

„Am primit de la Inspectoratul Şcolar o solicitare prin care să informăm ce unităţi şcolare nu au grupuri sanitare interioare. Am transmis că la nivelul Şcolii Gimnaziale Mitocu Dragormirnei există două structuri: Şcoala primară Mitocaşi şi Şcoala de la Lipoveni. Motiv pentru care am fost prinşi în lista şcolilor care vor beneficia de bani pentru demararea procedurilor pentru achiziţionarea containerelor care vor avea grupuri sanitare. Am purtat discuţii cu domnul primar care mi-a spus că atâta timp cât banii nu se regăsesc în bugetul primăriei, dumnealui nu poate demara procedura de achiziţie, care presupune şi proiectare, obţinere de avize, ulterior contract şi lucrarea propriu-zisă. Cred că s-ar impune a se transmite primăriilor adresă oficială prin care să fie informate cu exactitate asupra modalităţii în care vor primi aceste sume”, a arătat directoarea şcolii, Daniela Corbu Domşa.

Ea a spus că şi în condiţiile în care se clarifică situaţia fondurilor, primăria nu mai are timp să execute lucrările până pe 9 septembrie.

Daniela Corbu Domşa, director Şcoala Mitocu Dragomirnei. FOTO: Oana Şlemco

În aceeaşi situaţie este şi Primăria Siminicea. Alesul local susţine că a luat legătura cu o firmă din Braşov, care a cerut bani în avans pentru lucrare.

”Este o Horătâre de Guvern în care se arată că vom primi 53.000 de lei pentru Şcoala Grigoreşti, cu 27 de şcolari şi preşcolari. Constructorul ne cere un avans pentru ca el să fie sigur că construieşte acel container cu numărul de grupuri necesar pentru băieţi, fete, profesori. În afară de asta, mai sunt şi alte cheltuieli. Alimentare cu apă, energie electrică”, a declarat Vasile Clim.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: