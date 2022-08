Festivalul Amara, pregătiri pentru startul ediţiei 2022. Artişti îndrăgiţi susţin recitaluri în Bărăgan VIDEO

Juriul acestei ediţii este compus din: Horia Moculescu, Adrian Romcescu, Cristian Obrejan, Andreea Andrei şi Mihaela Teodorescu. Grădina de Vară Amara va găzdui în perioada 13-14 august cea de-a 54-a ediţie a Festivalului-Concurs Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare Româneşti “Trofeul Tinereţii” – Amara. Premiul cel mare al competiţiei se ridică la 10.000 de lei.

“În acest an, bugetul festivalului se ridică la aproximativ 550.000 de lei, suma fiind susţinută de Primăria Amara, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul Judeţean pentru Conser¬varea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa şi Centrul Cultural „Ionel Perlea”, a precizat Georgiana Dobre, consilier Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Amara.

Cine sunt concurenţii

În urma preselecţiei care a avut loc în data de 17 iunie 2022 s-au calificat pentru faza finală a festivalului următorii concurenţi:

1. Andrei Theodor Octavian, Bucureşti

2. Bucă Nicolae Andrei, Braşov

3. Cristea Andreea, Braşov

4. Cucu Alexandru Ovidiu, Ploieşti

5. Doană Ana Maria, Craiova

6. Filipoiu Eleonora, Ialomiţa

7. Irimia Eliza, Galaţi

8. Ion Laura, Ilfov

9. Mihai Bianca, Buzău

10. Napu Iulia Miruna, Ialomiţa

11. Toader Luana, Piteşti

12. Tudorache Cătălina, Călăraşi

Participanţilor li se vor acorda diplome de participare şi premii astfel:

„Trofeul Tinereţii“ Amara 2022 – 10.000 lei

Premiul I – 5.000 lei

Premiul al II-lea – 4.000 lei

Premiul al III-lea – 3.000 lei

Menţiune – 1.500 lei

Premiu de popularitate acordat în urma votului publicului – 1.500 lei.

Concurenţii care nu se regăsesc printre premianţi vor primi Diplome de participare.

Rampă de lansare pentru interpreţi îndrăgiţi

În vara anului 1968, la Amara, se lansa prima ediţie a Festivalului-concurs naţional de muzică uşoară, sub denumirea „Portativ Ialomiţean” , evenimentul desfăşurându-se an de an până astăzi. Astfel a devenit cel mai longeviv festival de muzică uşoară din ţară.

Cu ocazia Galei Premiilor revistei Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România- ”Actualitatea muzicală”, Festivalul Trofeul Tinereţii Amara a primit titlul de Evenimentul Anului 2014.

Scena Festivalului „Trofeul Tinereţii”- Amara a constituit rampa de lansare pentru numeroşi artişti recunoscuţi astăzi la nivel naţional, dintre care amintim: Janina Matei, Mihaela Runceanu, Angela Ciochina, Aurel Moga, Marina Scupra, Aurel Moldoveanu şi mulţi alţii.

Generaţiile mai vârstnice îşi amintesc cu nostalgie că au urcat ca invitaţi pe scena festivalului nume sonore ale muzicii uşoare româneşti: Gică Petrescu, Luigi Ionescu, Doina Badea, Marina Voica, Aurelian Andreescu, George Nicolescu, Mircea şi Adrian Romcescu.

Publicul are acces liber

Prilej de satisfacie au avut şi mai tinerii spectatori, care au avut ocazia să-i aplaude pe scena de la Amara pe cei mai îndrăgiţi interpreţi: Monica Anghel, Sanda Ladoşi, Marcel Pavel, Carmen Rădulescu, Mădalina Manole, Laura Stoica, Anca Turcaşiu, Daniela Gyorfi, Gabriel Cotabiţă, Ricky Dandel, precum şi cele mai în vogă trupe ale momentului: 3 Sud Est, Andre, ASIA, Valahia, Latin Expres, Iris, Talisman, RoMania, Voltaj, Holograf, Bosquito, Genius, Candy, Schimbul 3, Blondy, Double D, Body&Soul, Amadeus, Direcţia 5, Pops, Akcent, Sistem, Corina, Nico, Mihai Trăistariu, HI-Q, Montuga, Bordo, Hara, Anna Lesko, Fly Project, Simplu, Ştefan Bănică.

Ediţia din acest an se va desfăşura pe parcursul a două zile, în perioada 13-14 august 2022, astfel: În prima zi a festivalului se va desfăşura competiţia tinerilor cu vârste între 16 şi 25 ani. Concurenţii de la Amara vor fi acompaniaţi live de orchestra condusă de compozitorul Ionel Tudor, urmând ca seara să fie încheiată de concertul Deliei şi Kaira. În a doua zi a Festivalului are loc Gala Laureaţilor. Seara va fi încheiată de recitalurile celor celor de la Taxi şi Mario Fresh, accesul publicului fiind liber.