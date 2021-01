Vaccinarea, un joc de noroc. Cum rămân pe dinafară vârstnicii şi bolnavii cronic. „E ca la nebuni!“

De la întrebări de genul „de ce nu vor românii să se vaccineze?“ s-a ajuns, în doar câteva zile, la întrebări mult mai aproape de ceea ce se întâmplă în toată ţara. „Unde? Cu ce? Cine să ne programeze?“, aproape că strigă disperaţi vârstnicii, care reprezintă, alături de pacienţii cu afecţiuni cronice, cele mai vulnerabile categorii în faţa ameninţării COVID-19. În teorie, aceştia au cinci posibilităţi: prin medicii de familie; individual; prin contul unui aparţinător (pe un cont se pot înscrie până la 10 persoane); prin call-center-ul organizat la Direcţiile de Sănătate Publică, număr telefon: 021.414.44.25; prin structurile de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. La rândul lor, cei cu boli cronice sunt şi ei la mâna medicilor de familie. Dacă nu sunt înscrişi pe lista niciunui medic, se pot programa prin intermediul oricărui alt medic de familie, prin call-center-ul organizat la Direcţiile de Sănătate Publică sau prin structurile de asistenţă socială de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale.

În practică, însă, programarea la vaccinare e ca un joc la ruletă. În orele în care sistemul a fost funcţional, începând din 15 ianuarie, pentru etapa a II-a, s-a reuşit înscrierea pentru administrarea dozelor de vaccin nu pe criteriul „cine ar avea mai mare nevoie“, ci în funcţie de competenţele digitale ale celor care pot face această operaţiune.

Înscrişi pe listele medicilor, nu şi pe platformă

Deşi mulţi dintre medicii de familie au făcut liste, încă de la începutul anului, cu pacienţii care doresc vaccinarea, eligibili în etapa a II-a, la programarea efectivă medicii au întâmpinat dificultăţi pentru care nu i-a pregătit nimeni. Mulţi nici măcar nu au lucrat în weekend, iar luni, 18 ianuarie, locurile erau deja ocupate. Cei care au încercat, s-au lovit de problemele cunoscute, şi aşa pacienţii de peste 65 ani şi cei cu boli grave au rămas cu ochii în soare, aşteptând tranşele următoare de vaccin. Pe cei mai norocoşi i-au programat copiii, nepoţii, vecinii etc., alţii au sunat în call-center, şi dacă au avut nervi, au aşteptat zeci de minute să „prindă linia liberă“, însă majoritatea încă aşteaptă veşti. Responsabilii din Ministerul Sănătăţii au observat în cele din urmă anomalia, respectiv faptul că din totalul pacienţilor înscrişi cei mai puţini sunt, în realitate, cei cu adevărat vulnerabili, iar miercuri, 20 ianuarie, s-a anunţat că platforma informatică se modifică, astfel încât 75% dintre locurile disponibile să poată fi rezervate exclusiv pentru vârstnici şi pacienţii cu boli cronice. În acelaşi comunicat se menţiona, în schimb, şi faptul că în 31 de judeţe nu mai sunt locuri disponibile, raportat la dozele de vaccin pe care autorităţile se bazează deocamdată.

„Să spună că n-au cu ce, că îşi bat joc de noi!“

Joi dimineaţă, cursa pentru programare s-a reluat, pe nepusă masă. S-au logat pe platformă cei care au avut informaţia că s-au alocat noi doze, dar şi cei care au luat de bună recomandarea „mai încercaţi şi dumneavoastră din când în când, că nu se ştie când apar modificări“. „Nu ne-a spus nimeni, cine să ne spună?! Nu s-a făcut nicio pregătire, nu s-au trimis instrucţiuni, fiecare s-a descurcat cum a putut. Astăzi m-a sunat cineva cu care colaborez pe partea informatică, altfel nu aveam de unde să ştiu, informaţia nu ne este adusă la cunoştinţă, nouă, medicilor, ca şi cum nu ar avea toate datele noastre de contact“, a spus medicul de familie Mihai Ungureanu, preşedintele Societăţii Medicilor de Familie Olt.

Personal, a reuşit să programeze doar şase pacienţi până la momentul discuţiei cu reporterul „Adevărul”, toţi pentru luna martie şi, cu o excepţie, în centre aflate la zeci de kilometri distanţă de casă. „Astăzi am reuşit să programez în Argeş (n. red. – interlocutorul nostru este medic de familie cu cabinetul într-o comună din Olt), ieri (n. red. - miercuri) erau locuri în Harghita, în Covasna.... Am mai şi glumit, am zis că fac programările într-un judeţ din ăsta şi mergem în excursie. (...) E o tâmpenie, cum să programez eu omul pe timpul lui, fără să discut cu el? Mă simt vinovat, sincer, că dispun eu pe timpul lui. Trebuie să stau cu el în telefon, sau să vină aici, să stea lângă mine, iar locurile se epuizează rapid. Trebuie să ai posibilitatea să-l întrebi: poţi să te duci în data X, ai cu ce, are cine să te ducă? Autobuzele nu circulă toată ziua şi nu toată lumea are mijloc propriu de transport“, a precizat medicul.

În cazul unui cuplu din Slatina, a mai spus medicul, a reuşit astăzi ca pe soţ să-l programeze pentru prima doză într-un centru din Slatina, în centrul arondat conform adresei din buletin, iar pentru doza de rapel, la Scorniceşti, la 20 kilometri distanţă, în timp ce pentru soţie a găsit loc pentru ambele doze la Scorniceşti. Modificările în program sunt greu de făcut, dacă nu imposibil, iar pentru toate dificultăţile cu care se confruntă medicii de familie nu au niciun ajutor de ordin tehnic.

„E ca la nebuni, e noroc chior! Să nu ne mai umple televizoarele cu «nu vor pensionarii să se vaccineze, nu ascultă de medici, ascultă de nu ştiu cine!». Să spună că n-au cu ce, să recunoască singuri că îşi bat joc de noi cu toţii, şi cei cu platforma, şi medicii de familie, pe care i-a durut în cot de vineri până luni. De-aia nu se vaccinează lumea, că e o bătaie de joc, nu e campanie de vaccinare!“, a declarat o pensionară care nu are, încă, dozele rezervate pentru vaccinare.

În judeţul Olt, până în 21 ianuarie, au fost vaccinate 4.718 persoane, dintre acestea doar 1.445 în etapa a II-a. S-au programat în schimb pentru a primi vaccinul până la sfârşitul lunii martie 2021, în total, 18.617 persoane, etapa I şi etapa a II-a.

Reprezentanţii DSP Olt, care au furnizat aceste date, nu au putut preciza cât din totalul celor care au reuşit să se programeze îl reprezintă vârstnicii şi bolnavii cu afecţiuni cronice. Cert este că la ora redactării acestui articol numărul locurilor disponibile (locurile libere au apărut astăzi) era de ordinul câtorva sute în anumite centre, cele mai multe în a doua parte a lunii martie. Locurile pentru centrul din Slatina s-au epuizat din nou, înainte de orele prânzului.

