PSD a depus candidaturile pentru CJ Olt. „Încercăm să păstrăm distanţarea socială, dar să fim alături de cetăţeni”

Din delegaţia PSD Olt au făcut parte liderul organizaţiei şi preşedintele CJ Olt, marius Oprescu, cel care doreşte un nou mandat, primarul Slatinei, care conduce organizaţia municipală a PSD, Emil Moţ, dar şi consilieri judeţeni în funcţie la această dată şi care se regăsesc şi pe lista pentru mandatul 2020-2024.

„Noi, ca de fiecare dată, suntem organizaţi, am ştiut să facem o campanie pozitivă. Şi anul acesta ne-am propus acest lucru, iar sub dezideratul campaniei « Investim în Olt» cred că am venit şi de această dată cu o echipă coerentă, profesionistă, şi cu experienţa în administraţie publică. Avem şi oameni noi, de asemenea avem şi oameni care au mai fost consilieri judeţeni, care ştiu ce au de făcut, care ştiu să se prezinte în faţa cetăţenilor din judeţul Olt, să le preia ideile şi să le transpună în proiecte astfel încât tot ceea ce facem la Consiliul Judeţean să fie în interesul oamenilor“, a declarat Oprescu, menţionând că dosarele de candidatură au fost însoţite de 35.000 semnături, din cele 47.000 strânse de activiştii organizaţiei judeţene, dar şi că nu s-a încheiat campania de strângere de semnături, chiar în condiţii de pandemie.

„Suntem într-un an dificil şi avem o campanie o campanie atipică, fotografii şi cameramanii dvs au şi fost cu noi în sală, au văzut, am făcut o poză cu măştile pe figură. E un lucru inedit. Noi încercăm să păstrăm distanţarea socială faţă de cetăţenii din judeţul Olt, dar în acelaşi timp încercăm să fim alături de ei prin toate metodele, prin metodele online, prin dumneavoastră, prin presă, care de fiecare dată ne-aţi prezentat foarte obiectiv şi vă mulţumesc pentru acest lucru, prin mersul din poartă-n poartă, dar în acelaşi timp încercăm să păstrăm distanţa socială şi în contact cu cetăţenii să avem cu toţii mască de protecţie astfel încât să-i protejăm de acest lucru. Eu sper şi cred că aceste alegeri, atâta timp cât suntem în calendar, suntem obligaţi cu toţii să participăm la ele şi sper ca guvernul să fie în stare să organizeze aceste alegeri ca ele să nu devină un pericol pentru cetăţeni“, a mai spus Oprescu.

Iată care este, conform publicaţiei Gazeta Nouă, lista candidaţilor PSD Olt pentru Consiliul Judeţean:

1. Marius Oprescu

2. Virgil Delureanu

3. Cătălin Grecu

4. Mariana Matei

5. Ionuţ Ivan

6. Adrian Bărbulete

7. Nicolae Vitan

8. Ion Bondrescu

9. Mirela Vasile

10. Ilie Irimia

11. Daniela Vlad

12. Dorin Postelnicu

13. Cristian Gheorghe

14. Adrian Iordache

15. Toma Prună

16. Emil Marinescu

17. Constantin Popescu

18. Ioan Nedelea

19. Valeria Gălan

20. George Şofaru

21. Cristian Butnariu

22. Ilie Hău

23. Bogdan Matei

24. Ciprian Alexe

25. Ramona Costache

26. Magdalena Catrina

27. Victor Vătămanu

28. Titu Vârban

29. Silviu Popescu

30. Gabriela Şerban

31. Claudiua Barbu

32. Mădălina Benec

33. Mihai Gheorghe

34. Floriana Bacov

35. Cătălin Moruş

36. Daria Oprea

37. Silviu Smarandache

38. Diana Cioponea

39. Florina Barbu

40. Marian Andrei Barbu