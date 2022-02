Noi imagini cu podul peste Olt, bijuteria Autostrăzii Ford. „Impresionant. Dar acele panouri...“ VIDEO

Noi imagini surprinse pe drumul expres Craiova – Piteşti, cunoscut şi ca „Autostrada Ford“, au fost date publicităţii în ultimele zile pe contul de Youtube MND.

Pasionaţii de infrastructură sunt ţinuţi astfel la curent cu progresele înregistrate.





Imaginile cu podul peste râul Olt în continuare sunt cele mai urmărite şi apreciate.

„S-au întors furnicuţele“, au observat cei care au urmărit filmările, modul cum şi-a organizat activitatea UMB Spedition, constructorul tronsonului 2 al DEx 12 Craiova – Piteşti, acesta fiind de altfel constant apreciat.

„UMB ar trebui să devină bun naţional“, este doar unul dintre comentarii.

„Arată a drum civilizat. În sfârşit o să fie şi Oltenia şi Banatul legate de Bucureşti şi de Marea Neagră cu un drum în sfârşit european. Nu e chiar autostradă, dar deocamdată e bună şi asta.

Am o întrebare totuşi, cine are în cap strategia asta de a ascunde tot ce e frumos în România? Intersecţia drumului cu râul Olt oferă nişte privelişti foarte frumoase, de ce trebuie ascunse frumuseţile ţării cu orice preţ? Dacă trebuie cumva protejat asfaltul, de ce nu se pun nişte panouri translucide, cine tot are interesul să facă mersul prin România monoton sau urât?

Puneţi, fraţilor, în valoare ce e frumos, nu le tot ascundeţi! Daaa, înţeleg că vreţi să protejaţi turismul din Franţa, Germania, Italia şi alte frumuseţi ale UE, dar dacă tot va ajunge turistul prin România de ce să nu-i şi placă drumul parcurs.

Sunt de 20 de ani prin Canada şi nu există pe 6000 de kilometri de autostradă între Toronto şi Vancuver de exemplu, atâtea panouri câte aţi instalat voi doar pe Podul peste Olt.

Vă rog să revizuiţi şi să puneţi antifoane sau ce sunt alea în oraşe ca să apăraţi cartierele cu locuinţe de zgomot dacă vreţi, dar nu să blocaţi priveliştile frumoase ale ţării.

Dacă e chestiune de siguranţă aş fi de acord să reduceţi viteza pe pod la 80-90 de km să zicem, dar lăsaţi strada să respire şi omul să se bucure de imaginile frumoase oferite de râul Olt în cazul ăsta, dar şi de alte zone foarte frumoase din Romania“, este unul dintre comentarii.

Panourile fonoabsorbante montate au constituit de altfel un motiv serios de discuţii.

„E copilăresc ce spun, dar acele panouri izolatoare fonic (presupun că asta sunt) care mărginesc podul de-o parte şi de alta vor împiedica orice panoramă de pe pod“, a comentat altcineva.

„În alte părţi se mai folosesc şi panouri transparente, dar probabil costă mai mult şi noi suntem cam zgârciţi şi săraci“, a oferit un alt comentator o posibilă explicaţie.

„Parcă panourile alea strică priveliştea când eşti la volan“, a constatat altcineva.

„Mi s-ar părea logic să fie astfel de panouri unde sunt si case. Parcă ţi-a pus ochelari de cal să nu vezi decat înainte“, îşi exprimă şi un alt commentator regretul.

„Mi-e şi greu să mă bucur după cinci decenii de aşteptări“

O altă dispută a constituit-o faptul că s-a ales varianta drumului expres, în detrimentul celei de autostradă care a fost iniţial promovată. „Mi-e şi greu să mă bucur după cinci decenii de aşteptări“, constată cineva.

„Păi nu au de ce să facă autostradă, s-au făcut nişte studii şi au constatat că nu este destul trafic pentru a construi o autostradă. Nu înţeleg ce tot aveţi cu autostrada, că şi drumul ăsta expres este aproape ca şi o autostrada. Pe Slovenia sunt unele autostrazi care arată exact ca drumul ăsta expres şi pe Ungaria unele autostrazi arată la fel ca drumul ăsta expres. În altă ordine de idei, tranzitul pe Ungaria şi Slovenia cred că e triplu faţă de ce tranzit va fi pe drumul expres Craiova-Piteşti“, este unul dintre comentarii.

„Proşti ardelenii că au autostrăzi, atunci🤦🏻‍♂️, şi traficul lor nu se compară cu haosul de la noi...“, a venit şi replica.

„Lucrurile astea frumoase se fac cu oameni de calitate, meseriaşi, şi ăia trebuie plătiţi. Firma UMB trebuie să fie declarată bun national“, este un alt comentariu, de data aceasta ca răspuns la ipoteza că firma constructoare nu ar mai fi primit bani în ultimele luni.

Podul construit peste râul Olt şi balta Milcov are o lungime de 1,7 kilometri este cel mai mare dintre cele 15 poduri şi pasaje de pe tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Piteşti. Întregul tronson adjudecat de Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL – Consitrans SRL are aproximativ 40 km şi este împărţit în două loturi. Pe acest tronson sunt cele două centuri ocolitoare care vor scăpa oraşul Balş şi municipiul Slatina de traficul greu.

