Modelul „Rareş Bogdan“ impus în PNL a eşuat la Slatina. „Mario e un băiat OK, un băiat cult, dar oamenii văd altfel un candidat de primar“

Liviu Voiculescu (38 ani), fost ofiţer de poliţie, implicat chiar într-un dosar penal cu o primă soluţie care îi este favorabilă, primar în comuna Cungrea în ultimii patru ani şi, de aproape trei ani, preşedinte al PNL Olt, este noul candidat al PNL la funcţia de primar al Slatinei.

Hotărârea a fost luată în forul de conducere al organizaţiei Slatina marţi, 3 martie 2020, fiindu-i deja transmisă consultantului de imagine Mario de Mezzo, anunţat drept candidat în toamna trecută. La momentul lansării lui Mario de Mezzo în cursa pentru Primăria Slatina s-au invocat rezultatele unor studii sociologice şi politice şi modelul „Rareş Bogdan“, care, spuneau liberalii, a făcut minuni la Europarlamentare.

Rezultatele PNL Slatina au fost, de altfel, încurajatoare la alegerile prezidenţiale din toamna trecută, când în Slatina, în turul al doilea, PNL a obţinut mai multe voturi decât PSD. Ultimele sondaje au arătat, însă, că Mario de Mezzo nu poate fi un contracandidat redutabil pentru primarul în funcţie Emil Moţ (PSD).

„Mario de Mezzo are calităţile lui. Aşa cum am spus, nu este suficient pentru a cîştiga Primăria Slatina. Trebuie ceva mai mult, şi acel ceva mai mult, din discuţiile pe care le-am avut cu slătinenii, cu colegii mei, cu conducerea partidului, cu Mario, ca urmare a rezultatelor acestei cercetări sociologice, care n-a fost doar cu 3-4-5 întrebări, a fost o chestiune mai amplă, a reieşit că eu pot să aduc acel plus pentru a câştiga Primăria Slatina. Dar Mario este un băiat OK, este un băiat pregătit, este un băiat cult, dar oameniii şi slătinenii văd altfel candidatul de primar“, a declarat noul candidat, preşedintele PNL Olt Liviu Voiculescu.

În sondajul realizat recent invocat, de Mezzo s-ar fi aflat mult în urma primilor aflaţi în preferinţele slătinenilor, a lăsat să se înţeleagă şi preşedintele PNL Slatina, Viorel Dumitrescu, acesta menţionând în schimb că „Mario şi-a făcut treaba“.

„La întrebarea liberă, fără să mai pui numele unui candidat, ei (n.r. - Emil Moţ, primarul în funcţie, şi Liviu Voiculescu, preşedintele PNL Olt) au ieşit pe primele locuri, ceilalţi, la distanţă foarte mare, de 3-4 ori mai puţin. Sunt unii care au zero virgulă... Şi oameni cunoscuţi ai oraşului. Primarul actual şi Liviu Voiculescu au ieşit la întrebarea liberă, care este cea mai importantă în sondaj. Plus trendul la fiecare: la Moţ era în scădere, pentru că ştiţi că se face cu posibilitate de creştere sau de scădere, pe când la Liviu Voiculescu era în creştere“, a declarat Dumitrescu.

Noul candidat al PNL pentru funcţia de primar al Slatinei a mai declarat că este dispus să negocieze cu reprezentanţii PMP şi USR pentru o colaborare la alegerile locale de la Slatina, asta însă în condiţiile în care din partea PMP şi-a anunţat deja candidatura tot un fost primar, dar la Scorniceşti. Cătălin Davidescu este candidatul PMP, iar acesta a demisionat în 2016 din PNL, la scurt timp după alegerile locale.