Medicii de la Ambulanţă, revoltaţi că au fost obligaţi să consulte pacienţii pozitivi care refuză internarea

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Olt a hotărât ca pentru a deţine un relativ control în gestionarea pandemiei de coronavirus, după ce izolarea, carantinarea şi internarea nu mai pot fi impuse, să apeleze la Serviciul Judeţean de Ambulanţă (SJA) Olt, pentru consultaţia iniţială în cazul depistaţilor pozitivi care refuză internarea.

În judeţ, în câteva zile, s-au adunat câteva zeci de persoane care n-au trecut pe la spital după confirmare şi care insistă că sunt asimptomatice şi că nu au nevoie de medic. Pe acestea ar fi trebuit să-i consulte pentru prima dată un medic de la Ambulanţă şi să-i convingă să meargă la spital, în caz contrar pacienţii fiind rugaţi să semneze că refuză internarea şi că îşi asumă riscurile.

Medicii Ambulanţei au experimentat timp de câteva zile sistemul, concluzionând că această nouă sarcină le paralizează, practic, activitatea curentă. În plus, din ce în ce mai mulţi au pus problema lipsei unui protocol specific.

„Astăzi, de exemplu, am un singur medic în tot judeţul“, a declarat managerul SJA Olt, Marinela Prina. Acest singur medic trebuie să se prezinte şi la solcitările curente, iar printre ele, să-i consulte pe pozitivii care sunt convinşi că n-au nimic sau că pot trece peste boală fără supravegherea unui medic. „Am trecut şi prin nişte situaţii… I-au întrebat ce caută la ei, că ei sunt bine. S-au supărat, că-i văd vecinii…“, a mai spus şefa SJA Olt, lucru întărit şi de medicii care au mers la domiciliul pacienţilor unde au fost întâmpinaţi uneori chiar cu revoltă.

O metodă controversată de consult

Mult mai îngrijorătoare este însă maniera în care au fost obligaţi să lucreze medicii. Un medic a povestit, sub protecţia anonimatului, că a văzut mai mulţi pacienţi pozitivi folosind un singur combinezon. Asta înseamnă că după primul consult s-a mers la următorul, apoi la următorul…

„Să consulţi, să schimbi combinezonul şi să decontaminezi înseamnă o oră şi jumătate, o oră trebuie să stea ambulanţa la decontaminare. Nu e timp, ajungi să faci doar asta şi să nu te mai ocupi de urgenţe, dar nu e nici în regulă aşa. Ce facem: plecăm de la un pozitiv, mergem la următorul, mergem în scări de bloc…“, a povestit medicul.

Managerul SJA respinge această realitate expusă de medici. „Vinerea trecută am consumat 60 de combinezoane. Sunt costuri foarte mari, dar nu e vorba doar de asta. Nu sunt resurse suficiente, am un singur medic pe tot judeţul. Pot să ne moară pacienţi“, a spus şefa Ambulanţei, explicând şi în ce condiţii vor mai fi consultaţi pozitivii care refuză internarea: „Facem asta dacă se sună pe 112, prin dispecerat, dacă pacientul sună că are o problemă, altfel… Şi atunci, dacă e o urgenţă. Noi nu mai avem acel compartiment de consult la domiciliu, medicii i-am relocat în dispecerat, pentru coorodonare“, a mai spus Prina, menţionând că a înaintat o adresă către DSP Olt în acest sens, anunţând că medicii nu vor mai face aceste consultaţii dacă pacienţii nu le solicită ajutorul prin 112.

Un alt motiv pentru care medicii din sectorul de urgenţă refuză să mai facă acest lucru este lipsa protocolului specific.

„Această consultaţie este altceva decât am învăţat eu în facultate. Nu atingi pacientul, nu-i pui stetoscopul. Eu înţeleg că şi în spital se întâmplă la fel, însă acolo au un protocol, se bazează pe ceva. Noi nu ştim un istoric, nu ştim nimic. Şi nici un protocol nu avem. Mi se pare că suntem trimişi să se spele pe mâini, dar nu e în regulă. De ce nu fac treaba asta medicii de familie? De ce nu fac treaba asta cei care vor stimulentul, cei 2.500 lei, sau sporul de 20-30%. Eu nu-l vreau în condiţiile astea“, s-a revoltat un alt medic din cadrul SJA Olt

Acesta a menţionat că sunt şi colegi care au refuzat să meargă de la un pacient la celălalt folosind acelaşi combinezon şi că s-au deplasat în staţie pentru decontaminare după fiecare consultaţie. Aceste consultaţii îi scot, în schimb, pe medici din circuit pentru celelalte urgenţe în acel interval de timp.

„Am făcut noi un circuit“

Şefa DSP Olt spune că a apelat la ajutorul colegilor de la Ambulanţă pentru a nu-i lăsa fără asistenţă medicală pe pozitivi şi pentru a şti pentru fiecare caz de la ce se porneşte, care este starea lor de sănătate.

„Nu există un protocol, am făcut noi un circuit. Nu este normal să-i lăsăm pur şi simplu (n.r. pe pozitivi). Nu le-am spus noi (n.r. - celor de la Ambulanţă) cum să procedeze, nu ne-am ocupat de asta. (…) Noi nu am renunţat. Am primit o adresă de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă prin care ne spun că nu e treaba lor, dar nu e o soluţie să renunţe“, a declarat directorul DSP Olt, Elena Ioniţă.

Epidemiologii speră acum ca propunerea ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru, ca pozitivii să fie internaţi pentru minimum 48 ore în spital să devină aplicabilă, pentru a scăpa de toate complicaţiile apărute. Pe de altă parte, soluţia ca medicii Ambulanţei să realizeze consultul iniţial şi să le măsoare, la domiciliu, pacienţilor care refuză internarea, temperatura, tensiunea şi saturaţia de oxigen, plus EKG, a mai fost încercată şi în alte judeţe, însă s-a renunţat ulterior din cauza problemelor logistice.

