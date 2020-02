Dilema românilor din Italia - să vină sau nu în ţară de teama Covid: „Paranoia este un inamic comparabil cu virusul însuşi“

De două zile, grupurile de pe reţelele sociale în care sunt români adună mii de comentarii la informaţiile postate despre evoluţia Covid-19 pe teritoriul Italiei (unde s-au înregistrat primele două decese). S-au conturat deja două tabere, iar românii care se interesează cum se procedează la revenirea în ţară, dacă este adevărată informaţia că vor fi plasaţi în carantină, primesc de la răspunsuri care să-I lămurească, până la critici dure legate de decizia de a reveni în România.

Românii oscilează între decizia morală de a nu-i supune pe cei dragi unui risc inutil şi frica teribilă de a contracta boala. Apelurile la calm care vin pe toate căile au şi nu prea efect. Printre postările panicarde şi poziţiile vehemente sunt însă şi mesaje echilibrate.

Iată mesajul unui roman care spune că a avut contact direct cu un spital de boli infecţioase din Milano, Italia, cu patru ani în urmă. În plus, spuneTheodor Popa, a studiat fenomenul noului coronavirus:

Urmează o postare relativ lungă dar sper să aveţi răbdarea să o citiţi în câteva minute, ne priveşte pe noi toţi ce suntem situaţi în Italia.

În lumina situaţiei recente legate de virusul care îi bagă în sperieţi pe majoritatea, vreau să vin cu anumite precizări şi sper să ajungeţi la aceleaşi concluzii. Am făcut practica rezidenţială la spitalul Luigi Sacco (departamentul de boli infecţioase) din Milano acum 4 ani deci am o idee destul de bună despre stadiul actual al lucrurilor, deşi nu am lucrat direct cu pacienţi afectaţi.

Am studiat fenomenul acestui virus de când s-a vorbit prima dată despre el în China şi înţeleg panica pe care cuvinte precum ”carantina” sau ”epidemie” le pot stârni în populaţie, o panică care, după mine, nu este justificată. Înţeleg că primul instinct este să ne îndreptăm din nou spre România având în vedere problema de aici, însă există anumite aspecte ce ar trebui să ne dea de gândit.

Perioada de incubaţie (adică timpul în care este posibil să ai acest virus fără să arăţi simptome), s-a arătat foarte recent în studii ale celor din China şi Taiwan că poate să ajungă chiar la 27 de zile. Problema principală este că în acest timp, individul este totuşi contagios, deşi el nu simte nimic. De asemenea, foarte mulţi dintre noi, mai ales cei tineri şi în general sănătoşi, până şi dacă vom fi infectaţi, dacă este să ne luăm după ce s-a întâmplat în China, vom experimenta o gripă obişnuită, poate puţin mai urâtă. Ar trebui însă să ne gândim la familiile, prietenii şi vecinii noştri de acasă. Mulţi au părinţi în vârstă (inclusiv eu) sau poate chiar bunici. Riscul pentru astfel de persoane este mult mai mare, iar virusul este extraordinar de transmisibil. Riscăm să le facem rău persoanelor iubite dacă ne întoarcem în ţară, iar apoi ei să dea mai departe şi să rănească fără ştirea lor alte familii. Sunt sigur că puteţi vedea cu toţii problema morală cu asta.

Înţeleg că unii dintre voi (printre care şi eu) sunteţi religioşi, şi vă bazaţi pe faptul că ”Dumnezeu va avea grijă de noi, oricum se întâmplă ce vrea El.” Sunt de acord, dar cum până acum nu s-a aruncat nimeni în faţa trenului în timp ce spunea ”Păzeşte-mă Doamne!”, nu cred că ar trebui să derogăm responsabilitatea doar asupra Domnului, ci să fim şi noi nişte oameni morali şi responsabili. Nu ar trebui să aruncăm toată ţara în faţa trenului, pentru că ştim cu toţii că România nu are un sistem medical prea bine dezvoltat, şi niciunul dintre noi nu cred că vrea să aibă pe conştiinţă români care îşi pot pierde viaţa din cauza faptului că am adus virusul în ţară.

Pentru cei ce chiar vor să se întoarcă cu orice preţ, vă rog anunţaţi autorităţile române, şi nu vă fie frică de carantină. După cum am auzit că se procedează în România, carantina va fi la domiciliu. (Stai acasă 2 săptămâni, după nu ai nicio grijă) Înţeleg că unii poate vor activităţi mai diverse decât statul în casă, dar e un preţ mic de plătit pentru o minte liniştită.

În ceea ce ne priveşte pe noi cei din Italia, sfaturile mele sunt:

- Spălaţi-vă pe mâini cu orice ocazie, şi evitaţi să vă atingeţi faţa cu mâinile nespălate

- Păstraţi distanţa faţă de persoane cu simptome precum tuse, strănut sau alte simptome virulente

- Încercaţi, dacă este posibil, să faceţi ceva provizii pentru următoarele zile, să nu fie nevoie să mergeţi la magazin prea des.

- Dacă suspectaţi că aţi putea avea gripă sau, Doamne fereşte, acest virus, nu vă panicaţi, sunaţi la numerele pe care ni le-a pus la dispoziţie Ministerul Afacerilor Externe din România sau orice autoritate locală credeţi că răspunde mai eficient, folosiţi o mască chirurgicală pentru a nu împrăştia microbii dacă aveţi, şi păstraţi distanţa faţă de alte persoane. NU vă prezentaţi direct la spital sau la cabinete medicale locale fără să anunţaţi. Riscaţi să infectaţi şi alte persoane, şi, dacă cumva nu aveţi nimic, riscaţi să luaţi din acel mediu în care au fost oameni ce nu au respectat indicaţii precum aceasta.

Vă mulţumesc pentru atenţie, dacă aţi citit până aici, şi vreau să accentuez: Nu este motiv de panică! Rămâneţi alerţi şi atenţi, dar nu fiţi impacientaţi. Va trece şi asta, dar este nevoie şi de implicare din partea noastră ca cetăţeni pentru a ameliora răspândirea microbilor. Sănătate şi Doamne ajută!“.

„Paranoia este un inamic comparabil cu virusul însuşi“

Dileme au şi românii care trebuie să se întoarcă în Italia, după o perioadă de şedere în România. Şi ei şi-ar dori să se poată consulta cu cineva pentru a lua o decizie corectă şi se adresează, şi aceştia, tot conaţionalilor din grupurile dedicate românilor din Italia.

„Întrebare :eu sunt în România de 10 zile aproximativ. Mâine dimineaţă am avion pentru a mă întoarce în Italia. Având în vedere că zilele astea am avut fata răcită, nu cu gripă, am luat şi eu răceala. Există vreun pericol să mă întorc în Italia?“, îngreabă o mama îngrijorată, iar un răspuns echilibrat vine tot din partea lui Theodor Popa.

„Depinde de zona in care mergeti. Raceala nu afecteaza mult riscul intoarcerii in Italia. Dar sfatul meu ar fi sa utilizati o masca pentru a preveni transmisia la alte persoane. In astfel de vremuri, daca cineva se va simti macar racit este posibil sa exagereze situatia si astfel se vor aglomera nejustificat spitalele si cabinetele medicale. Paranoia este un inamic comparabil cu virusul insusi in perioada aceasta, si un sistem medical supraincarcat va conduce la o populatie ce va suferi lovituri mai drastice“, apreciază românul cu pregătire medicală de specialitate.

Alţi români îşi pun problema lipsei de eficienţă a măsurilor adoptate în ţara natală. Spun că ştiu că de la prieteni că au intrat cu maşina în România fără ca măcar să fie legitimaţi, nicidecum întrebaţi din ce zonă vin, prin urmare doar sinceritatea fiecărui român ar putea contribui la ţinerea lucrurilor sub control.

„Nici dacă vrei nu te bagă în carantină în România, nu-ţi face probleme“, îşi exprimă însă un alt român părerea şi ia în glumă măsurile de „carantină la domiciliu“ dispuse de autorităţile române.

Nu lipsesc nici postările cu tentă politică.

„Dacă PSD promite ca iese din viata politica şi noi promitem ca stăm unde suntem, dacă nu.... Veniiiiiim şi ne cazam la primării“, spune un alt român.

„Bă, sunteti prosti, vai mama voastra de cretini cita solidaritate .......adica daca tre sa merg acasa sa nu mai vin????“, postează contrariat un alt român, continuând cu un mesaj imposibil de redat.

„Ştie cineva unde găsesc rugăciuni şi acatiste pentru coronavirus?“, se interesează un altul, în timp ce se aduce din nou în discuţie starea sistemului public de sănătate din România: „Dacă băgăm Coronavirus în spitalele noastre, îl ucidem imediat cu viruşi pe care ii găsim în spitale. Moare de infecţie nozocomială !!“.